彰化中山路人行道拚設計展前完工 圖書館獅子雕像暫披白布

彰化縣主辦2025台灣設計展，縣府推動「以人為本」的友善人行空間，近期在彰化市中山路二段展開人行道改善工程，範圍自東民街、縣立圖書館、彰化藝術館、中山國小一路延伸至古龍山。由於中山路車流量大，施工期間讓通勤族感到不便，但縣府工務處強調，工程會趕在9月底展前完成。

這項工程自6月9日起動工，工程不僅因應設計展，縣府希望長期推動友善行走環境的重要示範，讓市民與遊客都能安心漫步在彰化街頭。

縣府工務處指出，目前中山國小與東民街一帶的人行道已在收尾階段，東民街的實體人行道因有花台及高低差，整體整理起來後人行道寬度都有2米以上，中山國小外敲掉上方的人行道鋪面，目前也施工加蓋，作為人行空間。

近日有民眾發現縣立圖書館前的獅子雕像被白布包覆，八卦山牌樓至中山路轉彎處也顯得「卡卡」。工務處說，雕像因噴漿施工暫時覆蓋，完工後會移除遮布；至於轉彎處人行道確實有外推設計，但沒有減少車道數量與寬度，人行道會達2米以上，能與北段一致。