聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣將主辦2025台灣設計展，縣府推動「以人為本」的友善人行空間，近期在彰化市中山路二段展開人行道改善工程。記者林敬家／攝影
彰化縣主辦2025台灣設計展，縣府推動「以人為本」的友善人行空間，近期在彰化市中山路二段展開人行道改善工程，範圍自東民街、縣立圖書館、彰化藝術館、中山國小一路延伸至古龍山。由於中山路車流量大，施工期間讓通勤族感到不便，但縣府工務處強調，工程會趕在9月底展前完成。

這項工程自6月9日起動工，工程不僅因應設計展，縣府希望長期推動友善行走環境的重要示範，讓市民與遊客都能安心漫步在彰化街頭。

縣府工務處指出，目前中山國小與東民街一帶的人行道已在收尾階段，東民街的實體人行道因有花台及高低差，整體整理起來後人行道寬度都有2米以上，中山國小外敲掉上方的人行道鋪面，目前也施工加蓋，作為人行空間。

近日有民眾發現縣立圖書館前的獅子雕像被白布包覆，八卦山牌樓至中山路轉彎處也顯得「卡卡」。工務處說，雕像因噴漿施工暫時覆蓋，完工後會移除遮布；至於轉彎處人行道確實有外推設計，但沒有減少車道數量與寬度，人行道會達2米以上，能與北段一致。

至於北段古龍山一帶，目前道路已設置三角錐，準備施作實體人行道。工務處表示，將評估是否能趕在設計展前完成，若未能及時，會列入後續階段持續推動。

彰化縣縣府近期在彰化市中山路二段展開人行道改善工程，縣立圖書館前的獅子雕像被覆蓋，以便工程施作。記者林敬家／攝影
相關新聞

台中明年總預算1790億元送議會 盧秀燕：有史以來第一次「暫定版」

台中市政府今天通過2026年度總預算，送市議會審議，歲入1790.7億元、歲出1974.1億元，短絀約183.4億元。市...

綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，...

台中送出明年度總預算案 推新計畫「寶貝咱的囡仔」生生喝鮮乳

台中市政府送出明年度總預算案，歲入1790億元、歲出1974億元，教育文化與社會福利是主要支出。市長盧秀燕表示，明年推出...

彰化中山路人行道拚設計展前完工 圖書館獅子雕像暫披白布

彰化縣主辦2025台灣設計展，縣府推動「以人為本」的友善人行空間，近期在彰化市中山路二段展開人行道改善工程，範圍自東民街...

彰化縣9/15到10/3舉辦回收 瓦斯罐、乾電池兌換肥皂洗碗精

彰化縣環保局聯合各鄉鎮市清潔隊，訂本月15日到10月3日舉辦高壓容器及電池回收兌換活動，民眾可依公告時間前往指定地點兌換...

綠營提案中市普發5萬 藍批烏賊戰

立法院上月底三讀通過「韌性特別條例」修正案，成為全民普發現金1萬元的法律依據，相關議題在大罷免期間成為攻防話題。中市議會...

