聽新聞
0:00 / 0:00
彰化中山路人行道拚設計展前完工 圖書館獅子雕像暫披白布
彰化縣主辦2025台灣設計展，縣府推動「以人為本」的友善人行空間，近期在彰化市中山路二段展開人行道改善工程，範圍自東民街、縣立圖書館、彰化藝術館、中山國小一路延伸至古龍山。由於中山路車流量大，施工期間讓通勤族感到不便，但縣府工務處強調，工程會趕在9月底展前完成。
這項工程自6月9日起動工，工程不僅因應設計展，縣府希望長期推動友善行走環境的重要示範，讓市民與遊客都能安心漫步在彰化街頭。
縣府工務處指出，目前中山國小與東民街一帶的人行道已在收尾階段，東民街的實體人行道因有花台及高低差，整體整理起來後人行道寬度都有2米以上，中山國小外敲掉上方的人行道鋪面，目前也施工加蓋，作為人行空間。
近日有民眾發現縣立圖書館前的獅子雕像被白布包覆，八卦山牌樓至中山路轉彎處也顯得「卡卡」。工務處說，雕像因噴漿施工暫時覆蓋，完工後會移除遮布；至於轉彎處人行道確實有外推設計，但沒有減少車道數量與寬度，人行道會達2米以上，能與北段一致。
至於北段古龍山一帶，目前道路已設置三角錐，準備施作實體人行道。工務處表示，將評估是否能趕在設計展前完成，若未能及時，會列入後續階段持續推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言