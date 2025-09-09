台中明年總預算1790億元送議會 盧秀燕：有史以來第一次「暫定版」

台中市政府今天通過2026年度總預算，送市議會審議，歲入1790.7億元、歲出1974.1億元，短絀約183.4億元。市長盧秀燕表示，今年中央補助款核定較晚，部分項目甚至到現在還沒定案，這次送進議會的總預算是有史以來第一次「暫定版」。

台中市政府今天開市政會議，會中通過明年度總預案暨附屬單位預算及綜計表，送市議會審議。盧秀燕說，今年中央補助款核定較晚，有些8月底到9月初才出爐，有些甚至還沒敲定，但議會臨時會即將開議，市府和議會協調先送暫定版，是台中市府有史以來第一次，且不只台中，全國22縣市都一樣。

主計處長林淑勤補充，根據中央法規，直轄市的總預算案必須在年度結束前3個月送達議會，即9月底前要送達，囿於中央補助款尚未全部通知完畢，市府先送出目前彙整的結果，議會也授權市府9月15日議會開議當天送出完竣版本。

盧秀燕表示，台中市明年度歲入1790.7億元，歲出1794.1億元，短差183.4億元；台中市政府十幾年來大都短差2、300億元，這是財源與支出的先天問題，市府會想辦法彌平短絀。

盧秀燕指出，明年度總預算占比最高是教育科學文化支出，初步估計為732.2億元，約占全部支出37%，教育是看不見的工程，回收較慢，但城市要好、國家要富強，教育非常重要，她主政以來教育每年都列為第一；二、三名分別是經濟發展與社會福利支出，分別是381億元與379億元，各占約19%。

「明年是施政豐收一年，也是支出高峰。」盧秀燕強調，明年許多重大工程或計畫將開花結果，包含新設學校禮堂、國中小全面更換可調式課桌椅、百年州廳整修、水湳轉運中心與大台中轉運中心等等；捷運藍線開工，明年預算更會增加到174億元，是預算增加最多的項目。