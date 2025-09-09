聽新聞
0:00 / 0:00
彰化縣9/15到10/3舉辦回收 瓦斯罐、乾電池兌換肥皂洗碗精
彰化縣環保局聯合各鄉鎮市清潔隊，訂本月15日到10月3日舉辦高壓容器及電池回收兌換活動，民眾可依公告時間前往指定地點兌換，依回收數量可兌換肥皂、洗碗精，每人每場限兌換兩分，不得代領。
彰化縣環保局指出，此次回收項目的廢壓容器包括瓦斯罐、造型噴霧、殺蟲劑、防曬噴霧、噴漆罐等，回收3罐即可兌換1顆肥皂、15罐可兌換洗碗精1瓶，兌換時要確認已使用完畢。
乾電池及鋰電池部分，包含1到4號及9V乾電池 、鈕扣電池，0.5公斤可兌換肥皂1顆、2公斤可兌換洗碗精1瓶；行動電源部分，包括可攜帶的充電裝置，1個可兌換肥皂1顆，4個可兌換 洗碗精1瓶。至於鉛蓄電池（車用電池）則不受理兌換。
環保局提醒民眾，廢電池與高壓容器務必分類回收，切勿丟入垃圾車，以免發生爆炸危險，廢電池與鋰電池也請分開貯存，以降低風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言