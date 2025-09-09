台中女童感念警協助過馬路 手繪圖表謝意

台中1名國小女童曾在放學返家途中，因車流不斷而無法安全過馬路，1名員警見狀立即上前指揮交通，讓女童印象深刻。日前手繪圖畫，由校方轉贈派出所，讓員警直呼是「溫暖的禮物」。

台中市警局第一分局今天表示，中區光復國小學務主任與生教組長，8月26日前往繼中派出所拜訪，並轉交1張由校內二年級學生「Hebe」親手繪製的感謝圖畫，表達對警方日常守護交通、協助行人安全過馬路的謝意。

校方表示，Hebe曾與父親放學返家時，雖行人號誌亮起綠燈，但因下班車潮不斷，遲遲無法安全通過馬路。當時1名巡邏警員見狀，立即協助指揮交通，讓父女順利平安通過馬路。

校方說，這段經歷讓小女孩印象深刻，她將對警察的敬意與謝意化作色彩繽紛的圖畫，獻給協助過馬路的員警。

警方表示，這份來自學童的心意令人感動，不僅溫暖警察人員，也成為對警方日常辛勤付出的最大肯定。警方日常勤務中，除了維護治安，也常守護學童與民眾交通安全，讓「平安回家」成為最重要的承諾。