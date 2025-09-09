員林彰化院檢舊址 規畫多元利用

彰化院檢和看守所搬遷後留下的公有地，移交給員林市公所，公所表示，開發商將朝分區變更、多元利用方向規畫，市公所不排除百貨公司進駐，可能繼台鐵員林站商業區之外，為當地帶來第2座百貨商場。

彰化地方法院已搬離約10年，地檢署今年7月完成搬遷，彰化看守所預定年底移至二林鎮，合計留下公有地5868.44坪、約1.939公頃及私有地466坪。目前院檢仍辦理財物清點作業，完成後即可移交員林市公所。

員林市公所規畫短、中、長期開發方案。短期內將設置社區型公園綠地及汽機車停車場，緩解周邊停車位不足問題；並計畫拓寬法院街沿線道路，改善毗鄰僑信國小的通學安全。中、長期規畫則參考黃金帝國大樓公辦都市更新模式，將進行分區變更，整合公有與少量私有土地，推動多元使用，包括商業、辦公及公共設施。

市公所建設課及相關單位已赴新北市觀摩，了解辦公廳舍與百貨商場結合使用的成功案例。未來招商開發時，市公所將爭取公益設施回饋比例，部分樓層供市府使用，其餘樓層可作百貨公司或其他商業用途。

員林前市長吳宗憲任內曾規畫院檢搬遷後的都市更新案，僅新行政大樓與市民廣場就耗資約7億元。市公所指出，隨物料與人工成本上漲，如今開發經費將大幅增加，需仰賴民間協力完成。