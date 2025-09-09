聽新聞
0:00 / 0:00

員林彰化院檢舊址 規畫多元利用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化院、檢都搬家，正辦理原辦公廳舍清查財產作業，員林公所表示開發商規畫多元利用，不排除百貨公司進駐。記者簡慧珍／攝影
彰化院、檢都搬家，正辦理原辦公廳舍清查財產作業，員林公所表示開發商規畫多元利用，不排除百貨公司進駐。記者簡慧珍／攝影

彰化院檢和看守所搬遷後留下的公有地，移交給員林市公所，公所表示，開發商將朝分區變更、多元利用方向規畫，市公所不排除百貨公司進駐，可能繼台鐵員林站商業區之外，為當地帶來第2座百貨商場。

彰化地方法院已搬離約10年，地檢署今年7月完成搬遷，彰化看守所預定年底移至二林鎮，合計留下公有地5868.44坪、約1.939公頃及私有地466坪。目前院檢仍辦理財物清點作業，完成後即可移交員林市公所。

員林市公所規畫短、中、長期開發方案。短期內將設置社區型公園綠地及汽機車停車場，緩解周邊停車位不足問題；並計畫拓寬法院街沿線道路，改善毗鄰僑信國小的通學安全。中、長期規畫則參考黃金帝國大樓公辦都市更新模式，將進行分區變更，整合公有與少量私有土地，推動多元使用，包括商業、辦公及公共設施。

市公所建設課及相關單位已赴新北市觀摩，了解辦公廳舍與百貨商場結合使用的成功案例。未來招商開發時，市公所將爭取公益設施回饋比例，部分樓層供市府使用，其餘樓層可作百貨公司或其他商業用途。

員林前市長吳宗憲任內曾規畫院檢搬遷後的都市更新案，僅新行政大樓與市民廣場就耗資約7億元。市公所指出，隨物料與人工成本上漲，如今開發經費將大幅增加，需仰賴民間協力完成。

延伸閱讀

「從優」核准設置彰化光電場 縣府退休主管告3公務員圖利他人罪

彰化14名學生達「雲豹級」閱讀高手 最高紀錄破6千本

彰化員林將有第二處百貨公司？ 市公所規畫未來招商方向畫藍圖

彰化小草北上接柯文哲 張雪如：今後繼續跟著「阿北」走

相關新聞

獨／台中新光三越12樓氣爆現場最新照片曝光 燈火通明裝潢中

有「全台店王」之稱的台中新光三越在度過氣爆陰霾後，正力拚9月27日重新開幕，公司宣告進貨作業10日上午9時啟動。本報今獲...

破袋檢查奏效？曾爆多起衝突 彰化實施滿周年垃圾減量逾4.1萬公噸

彰化縣去年7月1日起加強垃圾破袋檢查，政策實施滿周年，一般垃圾減少超過4.1萬公噸，減量幅度達16%。彰化縣環保局指出，...

綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，...

綠營提案中市普發5萬 藍批烏賊戰

立法院上月底三讀通過「韌性特別條例」修正案，成為全民普發現金1萬元的法律依據，相關議題在大罷免期間成為攻防話題。中市議會...

中捷藍線高架段 可望明年動工

台中捷運藍線機電工程6月26日開工，市府同步推進土建工程，捷工局長蘇瑞文表示，土建工程分3標，可望2026年陸續動工，其...

綠批大里垃圾山 中市府：未滿載

台中市大里垃圾掩埋場累積垃圾達34萬公噸，民進黨昨開記者會批評，市長盧秀燕推翻前朝政策，導致垃圾量暴增無法處理，盧神隱至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。