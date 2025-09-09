聽新聞
中捷藍線高架段 可望明年動工

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導

台中捷運藍線機電工程6月26日開工，市府同步推進土建工程，捷工局長蘇瑞文表示，土建工程分3標，可望2026年陸續動工，其中高架段進度較快，將率先動工，力拚2034年通車。

捷運藍線是台中歷年最大規模的交通建設啟動，全長24.78公里，串聯台中港與台中火車站，規畫20座車站（8座高架、12座地下），與綠線構成十字軸，被視為捷運路網的核心路線，對台中邁進「捷運城市」具關鍵意義。

捷工局長蘇瑞文指出，藍線總經費約1615億元，工程分高架與地下3標推動。高架段細部設計今年5月決標後，設計單位利用4個月提送期中計畫，邀集捷運專家及專案管理廠商聯合審查，加速完成審查，預計年底前完成細部設計期末審查，通過後就可辦理工程發包，可望在2026年動工。

捷運藍線的財政負擔也備受關注，藍線經費由中央與地方共同分攤，財劃法修正後，台中市雖可分配更多資源，但地方自籌部分仍高達數百億元，恐加重財政壓力。市府表示會嚴守財政紀律，並透過開源節流維持建設進度。

在工程方面，藍線面臨嚴峻挑戰，海線段須克服大甲斷層與濱海鹽害風險，市區地下段則涉及狹窄道路施工與古蹟保護，將採潛盾機工法減輕交通影響。另台中特殊卵礫石層，最大礫石直徑達1公尺，也為施工與結構安全帶來難題。

捷工局表示，將借鏡綠線經驗，優化排水、防潑雨及交通效率設計，力求兼顧施工品質、市民生活與財政穩健，推動藍線如期完工。

