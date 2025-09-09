綠營提案中市普發5萬 藍批烏賊戰

立法院上月底三讀通過「韌性特別條例」修正案，成為全民普發現金1萬元的法律依據，相關議題在大罷免期間成為攻防話題。中市議會民進黨團7月底提案，要求中市府普發現金5萬元，昨天議會程序委員會通過，將此案納入臨時會專案報告，屆時將再引起藍綠交鋒。

台中市議會臨時會15至24日開議，16日安排5場專案報告，包含關稅衝擊、文山焚化爐汰換工程進度、托育資源城鄉差距、人行道施作成效，以及新版財劃法施行後中市新增預算規畫與還稅於民普發現金5萬元等。

中央普發現金議題在罷免投票期間成為攻防議題，行政院長卓榮泰近日表示，下周將提出韌性特別預算，若立院通過，1個月內啟動普發現金發放程序。

台中市長盧秀燕多次反罷免輔選時，指出民進黨政府去年超徵新台幣5000億稅收，這都是人民的錢，主張還稅於民，每人發放1萬元。大罷免過後，此話題由中央燒到地方，指不少地方政府超徵稅收，也應普發現金。

中市議會民進黨團總召王立任指出，盧秀燕市長任內6年多，市庫超徵稅收累計415億元，市地標售收入更超過1023億元，財劃法修正後，台中市每年可增加262億元預算，合計財源至少達1700億元。

王強調，以台中286萬市民計算，平均每人可分得近6萬元，普發5萬元共需1430億元，仍有超過270億元可投入建設，不影響市政推動，「市府應該還稅於民」。

中市議會國民黨團反對，書記長李中表示，市庫歲入、歲出每年僅差數十億元，部分年度還得舉債，根本無力普發現金，中央國庫累計結餘逾5000億元，不少是地方上繳中央，若要推動還稅於民，應由中央統一普發現金。他批評民進黨在各縣市議會推動普發案，是配合綠營黨中央打烏賊戰。

財政局回應，市府近年推動重大建設，落實社福，歲入與歲出需整體通盤考量，歷年累計仍有211億元短絀，決算賸餘應優先用於還債；中市財政情況與中央累計8393億賸餘不同，秉持財政紀律，將預算花在刀口上。