綠批大里垃圾山 中市府：未滿載

台中市大里垃圾掩埋場累積垃圾達34萬公噸，民進黨昨開記者會批評，市長盧秀燕推翻前朝政策，導致垃圾量暴增無法處理，盧神隱至今一周，市府螺絲掉滿地，更質疑中市府是否施壓環保局基層噤聲。

民進黨中央大動作砲轟，中市環保局表示，大里掩埋場最高可容納百萬噸，目前並未滿載，也嚴守相關規範「有進有出」，環境部長彭啓明曾實地視察，認定處理妥當，未列入全國裸露垃圾檢討會議列管。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷昨開記者會，卓表示，媒體9月1日揭露大里垃圾山爆滿，民進黨台中市議會黨團接續開記者會，盧至今神隱7天，避不回應。

卓冠廷說，台中市前市長林佳龍卸任前，大里掩埋場垃圾量僅7000公噸，如今爆滿到34萬公噸，占全台灣22縣市露天堆置垃圾量4成。

卓指出，林佳龍市府時期已編列文山焚化廠改善10億元預算，當時預計2021年可完工，即可順利解決垃圾問題，遺憾盧秀燕上任後推翻前朝政策，宣稱要改BOT，工程經費更暴增至85億元，8年任期留下全台最大垃圾山。吳崢說，文山焚化廠拖延至今年才招商，預計2032年才能完工。

台中市環保局表示，大里掩埋場是焚化爐年度歲修時，垃圾暫置的調度管道之一，2023年開始將垃圾運回焚化爐貯坑；預估文山焚化廠2029年可完成建造首座新爐，目前已發包「垃圾篩分打包」、「固體再生燃料SRF」計畫，預計今年底前可投入處理大里場垃圾。

民眾黨議員江和樹說，大里垃圾問題早存在，民進黨為什麼不早講？甚至有民代反對焚化爐改建，根本是故意炒作；國民黨議員蘇柏興說，大里掩埋場位於草湖溪上游，應趁機轉型為環保公園。民進黨議員張芬郁則批市府美化數字，對垃圾問題束手無策。