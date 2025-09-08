國泰兒童繪畫比賽台中登場 親子戶外寫生描繪永續美麗家園

「國泰全國兒童繪畫比賽」走過50個年頭，今年首度把戶外寫生活動帶到台中文心森林公園。雖然天氣炎熱，但大草坪上依舊擠滿了揹著畫具、席地而坐的大小朋友，孩子們拿著畫筆，安靜地凝視樹木、草地和眼前的人群，把所見所感一筆一筆地落在畫紙上。有人專注描繪樹葉紋理，也有人嘗試勾勒家人笑容，畫面溫馨而生動。

今年比賽主題是「健康長大，守護美麗家園」，國泰特別把「氣候、健康、培力」三大永續理念融入活動。現場除了寫生區，還規劃了闖關遊戲與體驗攤位，讓孩子邊玩邊學。國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超表示，希望透過親子共同參與，體現國泰「BETTER TOGETHER共創更好」的企業理念，這不只是一場繪畫比賽，而是讓永續意識在日常生活裡生根發芽，「孩子透過畫畫表現自我，就是一種美麗的培力展現」。

這場活動吸引超過3,000名民眾參加，有整班美術班帶隊參加，也有祖孫三代齊聚樹蔭下一同創作。孩子繳交作品後，還能兌換限量紀念品並參加摸彩，有機會獲得智慧手錶、飯店住宿券、兒童數位相機、烤麵包機等獎項，讓現場氣氛更加熱烈。

為了讓繪畫與生活教育結合，國泰與台中市警察局合作推出「防詐宣導」關卡，透過遊戲教導孩子金融觀念；另一頭的「無框立體小花畫布」DIY課程，則帶領親子運用永生花與乾燥花創作，還留白部分讓小朋友能自行上色，課程一開放就被秒殺，成為現場最受歡迎的體驗之一。

不少合作品牌也共襄盛舉，沅星航空特別把模擬飛行器搬到現場，讓孩子體驗駕駛樂趣；富足康則設計關卡傳遞健康理念。企業代表紛紛表示，看見國泰長期推動兒童繪畫和永續教育，十分樂意共同參與。

現場孩子們的觀察也別有趣味。來自美術班的五年級余同學說：「雖然有點熱，但我們挑了有風的地方，其實還好。」他用蠟筆加水彩混合媒材完成作品，還靦腆地說自己「不太會畫人」。余媽媽則笑著補充，「活動真的很棒，就是DIY名額太少了，下次希望能多一點，才有機會陪孩子一起參加」。

不只是繪畫，這場寫生活動更像是一場親子嘉年華，大家從中體驗藝術的樂趣，也實際感受到永續理念如何融入生活。國泰人壽中一區部協理何國豪指出，兒童繪畫比賽50年來已建立起與家庭緊密連結，今年特別希望透過戶外寫生活動，讓親子有更多互動與陪伴時光。國泰人壽台中區部協理廖朝甯也表示，戶外寫生首度在台中舉辦，期待孩子能放下手機，跟家人一起享受大自然，透過國泰精心準備的闖關活動，培養環保永續觀念。