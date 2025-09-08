快訊

衰！他車停妥莫名窗戶碎成蜘蛛網 警一查竟這原因釀禍

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰兒童繪畫比賽台中登場 親子戶外寫生描繪永續美麗家園

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國泰戶外寫生首度前進台中，親子在文心森林公園的樹蔭下開心作畫。圖／國泰金控提供
國泰戶外寫生首度前進台中，親子在文心森林公園的樹蔭下開心作畫。圖／國泰金控提供

「國泰全國兒童繪畫比賽」走過50個年頭，今年首度把戶外寫生活動帶到台中文心森林公園。雖然天氣炎熱，但大草坪上依舊擠滿了揹著畫具、席地而坐的大小朋友，孩子們拿著畫筆，安靜地凝視樹木、草地和眼前的人群，把所見所感一筆一筆地落在畫紙上。有人專注描繪樹葉紋理，也有人嘗試勾勒家人笑容，畫面溫馨而生動。

今年比賽主題是「健康長大，守護美麗家園」，國泰特別把「氣候、健康、培力」三大永續理念融入活動。現場除了寫生區，還規劃了闖關遊戲與體驗攤位，讓孩子邊玩邊學。國泰人壽客戶關係促進部協理廖昶超表示，希望透過親子共同參與，體現國泰「BETTER TOGETHER共創更好」的企業理念，這不只是一場繪畫比賽，而是讓永續意識在日常生活裡生根發芽，「孩子透過畫畫表現自我，就是一種美麗的培力展現」。

這場活動吸引超過3,000名民眾參加，有整班美術班帶隊參加，也有祖孫三代齊聚樹蔭下一同創作。孩子繳交作品後，還能兌換限量紀念品並參加摸彩，有機會獲得智慧手錶、飯店住宿券、兒童數位相機、烤麵包機等獎項，讓現場氣氛更加熱烈。

為了讓繪畫與生活教育結合，國泰與台中市警察局合作推出「防詐宣導」關卡，透過遊戲教導孩子金融觀念；另一頭的「無框立體小花畫布」DIY課程，則帶領親子運用永生花與乾燥花創作，還留白部分讓小朋友能自行上色，課程一開放就被秒殺，成為現場最受歡迎的體驗之一。

不少合作品牌也共襄盛舉，沅星航空特別把模擬飛行器搬到現場，讓孩子體驗駕駛樂趣；富足康則設計關卡傳遞健康理念。企業代表紛紛表示，看見國泰長期推動兒童繪畫和永續教育，十分樂意共同參與。

現場孩子們的觀察也別有趣味。來自美術班的五年級余同學說：「雖然有點熱，但我們挑了有風的地方，其實還好。」他用蠟筆加水彩混合媒材完成作品，還靦腆地說自己「不太會畫人」。余媽媽則笑著補充，「活動真的很棒，就是DIY名額太少了，下次希望能多一點，才有機會陪孩子一起參加」。

不只是繪畫，這場寫生活動更像是一場親子嘉年華，大家從中體驗藝術的樂趣，也實際感受到永續理念如何融入生活。國泰人壽中一區部協理何國豪指出，兒童繪畫比賽50年來已建立起與家庭緊密連結，今年特別希望透過戶外寫生活動，讓親子有更多互動與陪伴時光。國泰人壽台中區部協理廖朝甯也表示，戶外寫生首度在台中舉辦，期待孩子能放下手機，跟家人一起享受大自然，透過國泰精心準備的闖關活動，培養環保永續觀念。

國泰兒童繪畫比賽除了台南、台中場外，還將於9月20日在台北青年公園舉辦最終場次，持續落實「藝術走入生活」的企業理念。

國泰攜手合作台中市政府警察局在現場進行宣導，傳遞反詐原則。圖／國泰金控提供
國泰攜手合作台中市政府警察局在現場進行宣導，傳遞反詐原則。圖／國泰金控提供
美術班同學表示戶外寫生體驗很有趣，運用混合媒材留下眼前印象。圖／國泰金控提供
美術班同學表示戶外寫生體驗很有趣，運用混合媒材留下眼前印象。圖／國泰金控提供
沅星航空把模擬機飛行器帶到現場，讓孩子體驗飛行的美好。圖／國泰金控提供
沅星航空把模擬機飛行器帶到現場，讓孩子體驗飛行的美好。圖／國泰金控提供
合作夥伴富足康也在現場提供各種足型、腿型健康檢測，關心全家人足、腿健康。圖／國泰金控提供
合作夥伴富足康也在現場提供各種足型、腿型健康檢測，關心全家人足、腿健康。圖／國泰金控提供

親子 永續 朋友

延伸閱讀

平衡型商品 攻守兼備

最牛一輪／精測亮眼 國泰53搶鏡

國泰技術雙主軸活動開跑 「技術+場景+人性」重新定義台灣保險科技

國泰擘劃保險科技新局

相關新聞

獨／台中新光三越12樓氣爆現場最新照片曝光 燈火通明裝潢中

有「全台店王」之稱的台中新光三越在度過氣爆陰霾後，正力拚9月27日重新開幕，公司宣告進貨作業10日上午9時啟動。本報今獲...

破袋檢查奏效？曾爆多起衝突 彰化實施滿周年垃圾減量逾4.1萬公噸

彰化縣去年7月1日起加強垃圾破袋檢查，政策實施滿周年，一般垃圾減少超過4.1萬公噸，減量幅度達16%。彰化縣環保局指出，...

綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，...

1個月出包3次！台中大遠百電梯又卡人遭停用 都發局勒令全面更新零件

台中大遠百上月底發生電梯故障，19人受困電梯，昨又發生電梯卡住，4人受困。台中市都發局已勒令停用，要求電梯廠商針對事故原...

「從優」核准設置彰化光電場 縣府退休主管告3公務員圖利他人罪

中央解除彰化縣大城鄉339公頃光電光範專區，光電業者仍積極覓地設置，近日大城鄉潭墘村民生巷一塊鄉村乙種用地准設地面型太陽...

彰化14名學生達「雲豹級」閱讀高手 最高紀錄破6千本

彰化縣今年共有 14 位學生在「讀步彰化飛閱雲端」線上閱讀認證中，達到最高等級「台灣雲豹級」，比去年的9位更多，其中最亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。