破袋檢查奏效？曾爆多起衝突 彰化實施滿周年垃圾減量逾4.1萬公噸

彰化縣去年7月1日起加強垃圾破袋檢查，政策實施滿周年，一般垃圾減少超過4.1萬公噸，減量幅度達16%。彰化縣環保局指出，目前垃圾清運路線中，已有6成民眾使用透明或半透明垃圾袋，但仍有人習慣以麻布袋或不透明袋裝垃圾，收運時間雖未大幅縮短，但作業過程更順暢。

彰化縣環保局自去年推行垃圾分類新制，各清潔隊進行破袋檢查，甚至退運未分類垃圾，過程中曾引發民眾與清潔隊員之間的衝突。溪湖鎮清潔有隊員被民眾罵三字經後，員林市清潔隊員也因收取保麗龍的紛爭，遭到民眾毆打，對方甚至開車攔下回收車持球棒威嚇等，環保局指出，近期清潔隊被退車比例下降，民眾意識與配合度提升。

近年各地曾發生垃圾車壓縮時，因混入電池、瓦斯罐或鞭炮突然爆炸，火光濃煙的驚險畫面仍讓人心驚，彰化縣環保局推動使用「可透視垃圾袋」，讓清潔隊員能一眼辨識內容物，避免危險物誤入垃圾車，也縮短垃圾收運檢查時間。以福興鄉為例，隨著透視袋使用率增加，清潔隊員減少了因垃圾不明而停車檢查的情況。