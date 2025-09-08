快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

聽新聞
0:00 / 0:00

破袋檢查奏效？曾爆多起衝突 彰化實施滿周年垃圾減量逾4.1萬公噸

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣去年7月1日起加強破袋檢查，政策實施滿周年，一般垃圾減少超過4.1萬公噸，減量幅度達16%。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣去年7月1日起加強破袋檢查，政策實施滿周年，一般垃圾減少超過4.1萬公噸，減量幅度達16%。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣去年7月1日起加強垃圾破袋檢查，政策實施滿周年，一般垃圾減少超過4.1萬公噸，減量幅度達16%。彰化縣環保局指出，目前垃圾清運路線中，已有6成民眾使用透明或半透明垃圾袋，但仍有人習慣以麻布袋或不透明袋裝垃圾，收運時間雖未大幅縮短，但作業過程更順暢。

彰化縣環保局自去年推行垃圾分類新制，各清潔隊進行破袋檢查，甚至退運未分類垃圾，過程中曾引發民眾與清潔隊員之間的衝突。溪湖鎮清潔有隊員被民眾罵三字經後，員林市清潔隊員也因收取保麗龍的紛爭，遭到民眾毆打，對方甚至開車攔下回收車持球棒威嚇等，環保局指出，近期清潔隊被退車比例下降，民眾意識與配合度提升。

近年各地曾發生垃圾車壓縮時，因混入電池、瓦斯罐或鞭炮突然爆炸，火光濃煙的驚險畫面仍讓人心驚，彰化縣環保局推動使用「可透視垃圾袋」，讓清潔隊員能一眼辨識內容物，避免危險物誤入垃圾車，也縮短垃圾收運檢查時間。以福興鄉為例，隨著透視袋使用率增加，清潔隊員減少了因垃圾不明而停車檢查的情況。

環保局說，這段時間資源回收物增加了6300公噸，廚餘量也增加6800公噸，有助減少垃圾量，也提醒民眾丟棄一般垃圾時應使用透明、米色半透明，或傳統市場常見的紅白條紋袋，只要能清楚辨識內容即可；至於麻布袋等不透明容器，建議專用於回收物，既能重複利用，也能落實源頭減量。

彰化縣推動使用透明或半透明垃圾袋。圖／彰化縣環保局提供
彰化縣推動使用透明或半透明垃圾袋。圖／彰化縣環保局提供

彰化 環保局 垃圾車 垃圾分類

延伸閱讀

綠營質疑中市大里掩埋場「爆滿」？ 中市環保局： 有進有出並無滿載

彰化小草北上接柯文哲 張雪如：今後繼續跟著「阿北」走

影／柯文哲點頭交保 彰化民代、小草驅車北上「接阿北回家」

全市約5.8萬噸裸露垃圾 桃市環保局：力拚明年底前清完

相關新聞

獨／台中新光三越12樓氣爆現場最新照片曝光 燈火通明裝潢中

有「全台店王」之稱的台中新光三越在度過氣爆陰霾後，正力拚9月27日重新開幕，公司宣告進貨作業10日上午9時啟動。本報今獲...

破袋檢查奏效？曾爆多起衝突 彰化實施滿周年垃圾減量逾4.1萬公噸

彰化縣去年7月1日起加強垃圾破袋檢查，政策實施滿周年，一般垃圾減少超過4.1萬公噸，減量幅度達16%。彰化縣環保局指出，...

綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，...

1個月出包3次！台中大遠百電梯又卡人遭停用 都發局勒令全面更新零件

台中大遠百上月底發生電梯故障，19人受困電梯，昨又發生電梯卡住，4人受困。台中市都發局已勒令停用，要求電梯廠商針對事故原...

「從優」核准設置彰化光電場 縣府退休主管告3公務員圖利他人罪

中央解除彰化縣大城鄉339公頃光電光範專區，光電業者仍積極覓地設置，近日大城鄉潭墘村民生巷一塊鄉村乙種用地准設地面型太陽...

彰化14名學生達「雲豹級」閱讀高手 最高紀錄破6千本

彰化縣今年共有 14 位學生在「讀步彰化飛閱雲端」線上閱讀認證中，達到最高等級「台灣雲豹級」，比去年的9位更多，其中最亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。