1個月出包3次！台中大遠百電梯又卡人遭停用 都發局勒令全面更新零件

台中大遠百上月底發生電梯故障，19人受困電梯，昨又發生電梯卡住，4人受困。台中市都發局已勒令停用，要求電梯廠商針對事故原因及改善方式提出說明，待改善完成後，經都發局指派第三方檢查機構複查，符合規定才能復用；另也要求廠商全面更新零件，確保乘客安全。

台中大遠百8月23、24日發生同部電梯2次關人事件，其中一次電梯卡在2、3樓層間，19名顧客受困電梯內，約1個小時後脫困，當時都發局勒令停止使用，大遠百經檢修後複查，已重新開放使用，未料昨下午另一部電梯又在地下一樓卡住，4人約40分鐘後才脫困。

大遠百指出，全館電梯上月底才全面檢修過，昨天故障電梯跟上次出狀況的電梯不同，目前已暫停使用。

都發局長李正偉指出，根據定期安檢廠商查明後，研判該電梯是因設定的安全偵測靈敏度高，造成水平偵測開門訊號異常，而啟動防護機制。另經調閱該公司電梯車廂監視器影像，電梯緩降至地下一層後停止，並無下墜情形。

李正偉說，已要求該百貨應定期檢測各電梯水平偵測零件，針對全部電梯水平偵測零件定期進行更新，以保障公共安全。為確保該場所昇降設備安全，除該事故電梯外，該百貨的全部18台電梯，應一併請第三方檢查機構，逐一辦理安全檢查複查作業。

李正偉呼籲，大遠百應加強日常維護與管理，切勿再讓類似事件發生，否則將依規嚴審查處。