推動藥政業務獲衛福部肯定 南投縣衛生局拿6獎
南投縣衛生局精進藥政業務，稽查藥商、抽驗中藥材及製劑、推動藥局無障礙環境改善等成果卓越，今天獲頒中藥違規查處卓越獎、推動藥局無障礙環境進步獎等藥政考核6項大獎。
衛生福利部今天在台中市召開全國藥政業務研討會，並表揚去年度執行績效優良地方機關，南投縣政府衛生局表示，以專業團隊努力、縝密用藥管理，為全國唯一同時獲中藥違規查處卓越獎、藥事照護服務楷模獎、中藥（材）抽驗得力獎、中藥材包裝標示績優獎、中藥稽查績優獎、推動藥局無障礙環境進步獎共6項大獎。
衛生福利部政務次長呂建德、衛福部食品藥物管理署長姜至剛、衛福部中醫藥司長蘇奕彰出席頒獎，南投縣衛生局副局長陳淑怡代表受獎表示，守護縣民健康是衛生局首要任務，從用藥安全到藥事照護，衛生局不只求「有」，還要做到更好。
南投縣衛生局表示，藥政考核卓越成果包含稽查藥商（含中藥商）及社區藥局、診所共455家次、稽查化粧品及醫療器材販賣業130家次、管制藥品及麻黃素製劑查核251家次、抽驗中藥材及製劑35品項及化粧品與醫療器材30品項、查處違規廣告206則。
衛生局表示，執行藥事服務1035人次，並完成送藥到府服務1133人次，同時積極推動縣內藥局無障礙環境改善；衛生局長陳南松說，特別感謝縣內藥師、藥生公會全力配合藥事服務，也謝謝中藥商、化粧品、醫療器材業者支持，將持續精進藥政業務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言