推動藥政業務獲衛福部肯定 南投縣衛生局拿6獎

中央社／ 南投縣8日電

南投縣衛生局精進藥政業務，稽查藥商、抽驗中藥材及製劑、推動藥局無障礙環境改善等成果卓越，今天獲頒中藥違規查處卓越獎、推動藥局無障礙環境進步獎等藥政考核6項大獎。

衛生福利部今天在台中市召開全國藥政業務研討會，並表揚去年度執行績效優良地方機關，南投縣政府衛生局表示，以專業團隊努力、縝密用藥管理，為全國唯一同時獲中藥違規查處卓越獎、藥事照護服務楷模獎、中藥（材）抽驗得力獎、中藥材包裝標示績優獎、中藥稽查績優獎、推動藥局無障礙環境進步獎共6項大獎。

衛生福利部政務次長呂建德、衛福部食品藥物管理署長姜至剛、衛福部中醫藥司長蘇奕彰出席頒獎，南投縣衛生局副局長陳淑怡代表受獎表示，守護縣民健康是衛生局首要任務，從用藥安全到藥事照護，衛生局不只求「有」，還要做到更好。

南投縣衛生局表示，藥政考核卓越成果包含稽查藥商（含中藥商）及社區藥局、診所共455家次、稽查化粧品及醫療器材販賣業130家次、管制藥品及麻黃素製劑查核251家次、抽驗中藥材及製劑35品項及化粧品與醫療器材30品項、查處違規廣告206則。

衛生局表示，執行藥事服務1035人次，並完成送藥到府服務1133人次，同時積極推動縣內藥局無障礙環境改善；衛生局長陳南松說，特別感謝縣內藥師、藥生公會全力配合藥事服務，也謝謝中藥商、化粧品、醫療器材業者支持，將持續精進藥政業務。

藥品 中藥 衛生局 南投縣

