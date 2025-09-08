快訊

獨／台中新光三越12樓氣爆現場最新照片曝光 燈火通明裝潢中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，現場仍裝潢中。圖／讀者提供
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，現場仍裝潢中。圖／讀者提供

有「全台店王」之稱的台中新光三越在度過氣爆陰霾後，正力拚9月27日重新開幕，公司宣告進貨作業10日上午9時啟動。本報今獲讀者提供的氣爆發生樓層12樓的獨家照片，照片中可看出，餐飲區和專櫃區都已大致底定，生財器具也已搬入，就等商品和陳設進一步上架。

新光三越氣爆發生後，現場滿目瘡痍，經過半年多的調查與修復，最新曝光的照片中，已沒有先前爆炸後一片廢墟如戰場的焦黑景氣，現場如今已燈火通明，並重新做了隔間，餐飲區的桌椅都已搬入，就等拆封，疑似氣爆點正裝潢中。專櫃區的貨架等也已搬入，就等商品上架。

據了解，雖然新光三越逐漸做好一切重新開業的準備，並期望10月16日至11月9日能舉辦周年慶檔期，好讓生意重新回到正軌。但最後仍需台中市政府都發局前往實地勘驗後，准予復業才能定案。

都發局重申，他們一定以公共安全第一為最高原則，因此須待整棟修復完工與符合各項法定程序後，才可申請恢復使用，並絕對以市民和消費等公共安全為第一考量。

新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，餐飲區現場燈火通明脫胎換骨。圖／讀者提供
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，餐飲區現場燈火通明脫胎換骨。圖／讀者提供
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，專櫃區現場燈火通明脫胎換骨。圖／讀者提供
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，專櫃區現場燈火通明脫胎換骨。圖／讀者提供
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，疑似氣爆點正裝潢中。圖／讀者提供
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，疑似氣爆點正裝潢中。圖／讀者提供
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，餐飲區桌椅已運到，現場燈火通明脫胎換骨。圖／讀者提供
新光三越台中店12樓氣爆後最新照曝光，餐飲區桌椅已運到，現場燈火通明脫胎換骨。圖／讀者提供

新光三越氣爆

