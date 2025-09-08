中市議會15日召開臨時會 專案討論普發現金5萬

快訊

中央社／ 台中8日電

台中市議會程序委員會今天拍板15日起召開為期10天的臨時會，屆時也將審議民進黨台中市議會黨團提案台中市普發5萬元。民進黨團認為市府應還錢於民，國民黨團則斥責提案胡鬧。

台中市議會今天召開程序委員會，決議9月15至24日召開臨時會，16日專案報告，17至19日委員會審查議案，23日第二讀會，24日第二、三讀會。

此次臨時會討論事項包括關稅對台中市產業衝擊狀況與各局處配套因應，台中市水肥非法傾倒事件源頭管理與查處及文山焚化爐汰舊換新工程進度專案報告，台中市托育公共化及準公共化城鄉差距分配失衡的專案報告。

其中，新版財政收支劃分法施行後台中市每年新增預算分配規劃與市政府近5年各項歲入預決算詳情、用途及超徵稅額還稅於民普發新台幣5萬現金專案報告，備受關注。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，2019年至2024年間，台中市歲入稅課收入決算累計超徵新台幣415億元，出售土地收逾1023億元，新版財政收支劃分法上路後，台中每年可望增加288億元，合計至少1700億元。

王立任提到，台中市286萬人口估算，每人普發5萬約需1430億元，扣除後仍有200餘億元可投入市政建設，無需擔心排擠預算，呼籲支持市府還錢於民。

國民黨台中市議會黨團書記長李中則說，市府每年歲入歲出決算情況，多是入不敷出，市府仍需借錢，若普發1萬則需286億，普發5萬需要1500億，無論1萬或5萬，台中市根本沒有能力，希望綠營不要配合黨中央，拿縣市政府打烏賊戰。

台中市 普發現金

