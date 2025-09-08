快訊

彰化14名學生達「雲豹級」閱讀高手 最高紀錄破6千本

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣今年共有 14 位學生在「讀步彰化飛閱雲端」線上閱讀認證中，達到最高等級「台灣雲豹級」，彰化縣長王惠美親自於縣長室頒發獎狀、禮券及小禮物。圖／彰化縣府提供
彰化縣今年共有 14 位學生在「讀步彰化飛閱雲端」線上閱讀認證中，達到最高等級「台灣雲豹級」，比去年的9位更多，其中最亮眼的是竹塘國小羅文妤，累計閱讀超過6000 本書，分數高達 11334 分，拿下第一。彰化縣長王惠美今特別邀請這幾位「小客人」，親自於縣長室頒發獎狀、禮券及小禮物。

鹿東國小學生許凱勛說，閱讀能帶來快樂與收穫，雖然近視加深，但知識大幅增加；同校許媜姝提到，從一年級起在家人陪伴下逐步累積識字量與理解力，受益良多；同校的粘恩瑀表示，在師長鼓勵下養成閱讀習慣，沉浸書香世界並獲得成就感與榮耀。

永靖國小李允棠也分享，自己每天都會抽空閱讀，因為書中總有新奇有趣的故事，這次獲得閱讀認證讓他感到非常開心，也立志繼續努力成為閱讀高手。

鹿東國小校長謝秀華說，除了公立圖書館，學校圖書館藏豐富，每班都有閱讀課，加上老師齊心提升閱讀風氣，畢業的學生平均有3、4千本的閱讀量；她也發現，小學階段衝高閱讀量的時期並非高年級，中低年級有更彈性的時間可閱讀，加上寒暑假家長持續鼓勵，才能累積高閱讀量，受表揚學生甚至一天可看30多本書，再透過線上檢核，了解閱讀力。

獲獎同學包含竹塘國小羅文妤，鹿東國小許凱勛、許媜姝、粘恩瑀，洛津國小莊秉蓉，僑信國小張展維、江政寬、潘靜妍，永靖國小李允棠、洪紫瑄、許庭禎、高儷綝，湖東國小廖德翰，以及新港國小柯欣妤等，累計閱讀都超過3000本書籍，並通過嚴謹的線上檢核。

縣長王惠美表示，閱讀不只是讀完一本書，更是透過檢核去理解與消化內容，縣府會持續推動相關計畫，鼓勵孩子把閱讀融入日常，享受知識帶來的力量。

彰化縣今年共有 14 位學生在「讀步彰化飛閱雲端」線上閱讀認證中，達到最高等級「台灣雲豹級」，彰化縣長王惠美親自於縣長室頒發獎狀、禮券及小禮物。圖／彰化縣府提供
