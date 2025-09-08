台中新光三越將開幕 中友購物節11日登場「守好主顧客」

台中市中友百貨的中友購物節11日起展開，店長陳俊華表示，中友百貨會守住自己的主顧客，也提出更優惠的商品和更佳的服務回饋，歡迎消費者前往。

新光三越台中店預計月底即將重新開幕。中友百貨在新光三越氣爆案後，這半年來分享到外溢效果，台中市所有的商場也幾乎如此。但在各自商圈有不同的區隔下，中友也針對主顧客推出不同的促銷方案，至於外溢而來的顧客也是努力的方向。

陳俊華說，中友的主顧客裡最主力的是在35至60歲之間，最有口袋深度的則在50歲以上，化妝品和家電都是消費主力。但因位處在一中和台中科大商圈，也有不少是年輕學生族群，每年都有新學生進來，也是中友不斷可以培養的顧客群。

陳俊華說，一到八月的營收較去年成長10.57%，達到51億元，全年則抓在80.5億元，和疫後曾有的最高峰相同，希望能順利衝上80億元，並較去年的75億元有所成長。

今年中友購物節主打「七大好康 多重回饋」，11日開放全館預購，主力化妝品推出超值特惠組合，全館滿千贈點、品牌日回饋再加碼、頂級白金化妝品滿額再回饋，還有4波中友與CONVERSE聯名會員禮，以及推出VOLVO最新上市豪華純電休旅車壓軸抽，並與16大銀行聯合推出刷卡滿額禮等好康，最高回饋22%。