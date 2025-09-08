彰化員林將有第二處百貨公司？ 市公所規畫未來招商方向畫藍圖

台鐵招標開發員林車站站體周邊商業區，可望引進百貨公司和電影院，彰化院檢和看守法搬遷後留下的公有地，雖是機關用地但未來朝向分區變更用途，將視投資開發商規畫多元利用，市公所不排除百貨公司進駐，為員林帶來第二座百貨公司。

彰化地方法院搬走約10年，彰化地檢署今年7月搬家，彰化看守所預定今年底搬去二林鎮，留下5868.44坪（約1.939公頃）公有地及466坪私有地，目前院檢仍辦理財清點作業，待清點完畢後該報廢的報廢，即可移交員林市公所。

員林市公所作出短、中、長期規畫，市公所今表示，短期內將規畫社區型公園綠地和汽機停車場，滿足周邊住商停車位一位難求的需求，另法院街毗鄰僑信國小因道路寬僅4至5公尺，市公所有意退縮空間拓寬道路作為通學步道。

市公所指出，中、長期規畫將參考員林市黃金帝國大樓公辦都市更新成功案例，朝向都更發展目標前進，因私有位占比低，整合上相較黃金帝國單純，可望快速完成，因院檢和看守所土地是機關用地，無法全數變更為住商用地，將採分區變更用途，讓這片土地多元使用。

市公所建設等相關課室已到新北市政府觀摩，了解市政府局處辦公廳舍與百貨商場結合使用的作法。市公所表示，未來不排除參考新北市政府案例，招商開發時能談妥公益設施回饋比例，屆時部分辦公樓層交給市公所使用，其餘樓層可開設百貨公司等商業設施。

員林市前市長吳宗憲任內曾做過院檢搬離後的都市規畫，光是新行政大樓與市民廣場開發經費約7億元，市公所認為時至今日原物料及人工高漲，現在開發經費必然倍增，勢必借助民間協力開發。