綠營質疑中市大里掩埋場「爆滿」？ 中市環保局： 有進有出並無滿載

針對民進黨今指台中市大里垃圾掩埋場暫置逾34萬噸垃圾，全台最多，以及市長盧秀燕因「逢龍必反」，推翻前朝政策，才導致垃圾量暴增無法處理。中市環保局今澄清，大里掩埋場最高容量可達百萬噸，但仍嚴守環境規範「有進有出」並無滿載情形，也正加速焚化廠汰舊換新，提升去化量能。

民進黨發言人吳崢、卓冠廷今共同開記者會，質疑「大里垃圾山爆滿」且民進黨台中市議會黨團接續開記者會後，盧秀燕7天不回應。前市府林佳龍卸任前大里掩埋場垃圾量僅7千噸，2019年盧秀燕上任第一年就達3.7萬噸，到今年達34萬噸，暴增50倍。

而且林佳龍時代，市府已編列文山焚化廠改善10億元預算，預計2021年可完工，只要盧秀燕上任執行，即可順利解決垃圾問題。但盧秀燕上任後，推翻前朝政策，宣稱要改BOT，卻一拖再拖至今未完成發包，工程經費更暴增至85億元，預估要到2032年才能完工，導致垃圾山慘況。

中市環保局說，大里掩埋場並無滿載情形，並依規作為焚化廠年度歲修時，垃圾暫時調度去化的替代管道之一。當焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場中的垃圾運回焚燒，有進有出。例如2023年就開始將大里掩埋場的垃圾運回焚化廠儲坑，環境部彭啓明部長實地視察，也認定處理妥善，未列入全國裸露垃圾檢討會議列管。

環保局說，台中有全國第二多的286萬人口，為加速去化民生垃圾，除藉由焚化爐汰舊換新提高去化量能，也暫時載運至垃圾掩埋場，並以焚化底渣再生粒料覆蓋除臭或覆網防散，確保周邊環境衛生不受影響。

至於文山焚化廠汰舊換新招商，已於8月25日截標，共3家廠商投標；后里廠亦有2家投標，目前正進入審標階段，分別預計於今年和明年順利決標。預期文山焚化廠2029年可完成首座新爐建造，提升處理效率，並讓大里掩埋場垃圾量再大幅減少。

另外，環保局也持續透過加強廚餘回收、樹枝堆肥及破袋檢查等措施「源頭減量」，已使去年度垃圾焚化缺口（不足）較前年每日的234噸減少至208噸，並與外縣市合作，可將大里掩埋場垃圾回運至外縣市焚化廠去化。目前也已發包「垃圾篩分打包」及「固體再生燃料(SRF)」計畫，預計今年底前可投入處理大里掩埋場垃圾，促進垃圾「轉廢為能」效益。