機電工程動工...中捷藍線土建工程可望明年動工 力拚2034通車

台中捷運藍線機電工程6月26日開工，市府持續推動土建工程，共分3個標案，高架段細部設計期中報告已於8月完成審查，地下段設計也正推進。捷工局長蘇瑞文表示，土建工程3標可望2026年陸續動工，其中高架段進度較快，將率先動工，預計全線2034年完工通車。

台中捷運藍線橫跨台中港到台中火車站，全長24.78公里，共20個車站，包含8個高架車站與12個地下車站與綠線成十字軸，被視未來捷運路網中最關鍵的路線。

捷運工程局指出，捷運藍線機電工程已動工，土建工程分為高架段（B1~B8站）、地下段（B9~B14站）、地下段（B15~B20站）3個標案。

捷工局長蘇瑞文表示，高架段細部設計今年5月完成決標後，設計單位利用4個月提送期中設計成果，並邀集捷運專業領域專家及專案管理廠商聯合審查，簡化審查程序，並加速完成審查，預計可於年底前完成細部設計期末審查，緊接就可工程發包，可望在2026年動工。

蘇瑞文說，高架段位於海線地區，工程需克服大甲斷層地質風險、沙鹿陸橋改建等挑戰，其中B1站位於台中港濱海段，將採抗風、抗鹽設計；自B09站起進入市區，為地下化區段，需克服狹窄道路施工、台鐵古蹟保護，採用潛盾機土壓平衡工法，減少對地面交通的影響。