綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會國民黨團書記長李中說，市府沒有餘錢可普發現金，呼籲不要配合黨中央打烏賊戰。記者余采瀅／攝影
台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，盧秀燕市長任內總售出的市地價值超過1023億，這些是市民的福利，應該還稅於民。國民黨團說，市府沒有餘錢可普發現金，呼籲不要配合黨中央打烏賊戰。

台中市議會民進黨團提案，要求市府普發現金5萬元，且網傳台中市113年決算稅課收入較原預算多出75億元，普發現金議題再度引發熱議。

民進黨團總召王立任表示，台中市盧秀燕任內6年多，市庫超徵收入高達415億，總售出的市地價值超過1023億，加上財劃法修正後，台中市每年預算可再增加262億，合計至少有1700.11億。

王立任說，台中市有286萬市民，平均每位可分得5萬9444元，而普發5萬共需1430億，除了本預算外，還有超過270億可以繼續建設台中，不用擔心財政問題，因此市府應該要還稅於民，普發5萬元。

國民黨團書記長李中表示，台中市庫每年歲入、歲出僅相差幾10億，有時還要借錢，市府根本沒有多餘的錢普發現金，反觀全國國庫總收入結餘5千多億，中央有能力對全國人民普發現金1萬，才會要求還稅於民，民進黨各縣市議員在各地提普發現金案，根本是配合黨中央打烏賊戰。

台中市財政局表示，盧秀燕市長上任以來，持續推動重大建設與社福政策，雖舉債減少、財政紀律提升，但歲入及歲出應整體通盤考量，歷年累計尚有短絀211億元，須將決算賸餘優先用於還債，這與中央累計賸餘8393億元情況大不相同。

財政局強調，為維護市民權益與推動公共建設，市府將持續恪遵財政紀律、開源節流，將預算花在刀口上。

台中市議會民進黨團總召王立任表示，盧秀燕市長任內總售出的市地價值超過1023億，這些是市民的福利，應該還稅於民，普發現金5萬元。記者余采瀅／攝影
