前市警局長李文章「6年條款大輪調」引議 新局長吳敬田：暫緩

台中市警局因前刑大大隊長林明佐涉貪、基層警紅白單轉換等風紀案件頻傳，前市警局長李文章推行「六年條款大輪調」政策，去年底實施，基層怨聲四起，久任與風紀無絕對關係，強行推動打擊士氣，今年新任局長吳敬田上任後，基層反映，當初配合六年條款的基層已調動，如今屆滿一年，是否繼續實施，台中市警局回覆，原定今年10月第二次調整，先暫緩實施，觀察3個月蒐集同仁意見後，再滾動式調整。

台中市警局去年10月實施「六年條款」的輪調作業，截至今年10月將滿一年，不少基層在「靠北警察」等臉書社團反映，前局長李文章的政策，新任局長吳敬田是否延續，若不延續，去年配合的基層，不就是「白忙一場」，若延續的話，又將引來基層怨言。

台中市警局人事室表示，局長吳敬田在今年8月1日到任，即有民代及同仁關心，基於讓同仁「安心工作」為原則，原定今年10月第2次調整的六年條款人員，將先觀察3個月，蒐集同仁意見後滾動式調整，後續再依警察人事相關辦法辦理。

市警局也說，原本10月配合警大、警專生、警政署統調作業的人事調整，則不受影響，另外去年配合六年條款輪調的人員，今年屆滿一年後，也可寫報告參加局內請調，按遷調積分高低公開選填志願，以確保調動的公平。

市警局指出，有關警察風紀問題，未來將在風紀預防性調整與同仁安心工作間取得衡平、兼顧，讓全體員警持續專注於治安維護與交通安全等核心任務，共同維護市民安全與社會安定。

市警局警官透露，警察風紀問題本來久任職務無絕對關係，前局長李文章以全面性的在同單位任職滿6年，不分內外勤人員，都需配合輪調的方式，無法根本性解決風紀問題，風紀問題本來就需以客觀的證據為基礎，針對有風紀疑慮，或是已出事的警官、警員進行「個別性」的職務調整，相信就不會引來「一竿子打翻一船人」的質疑。