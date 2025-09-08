快訊

MLB／鄧愷威近兩戰9.1局飆16K 巨人投教形容是大器晚成選手

柯文哲保金差2千萬元補足 民眾黨發言人：1千萬是現金、1千萬將匯款

柯文哲提早到了！ 囚車提早11:50出發、12:20抵達法院

前市警局長李文章「6年條款大輪調」引議 新局長吳敬田：暫緩

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局去年底實施六年條款輪調作業，引發基層反彈，台中市警局長吳敬田上任後，決定暫緩。圖／本報資料照
台中市警局去年底實施六年條款輪調作業，引發基層反彈，台中市警局長吳敬田上任後，決定暫緩。圖／本報資料照

台中市警局因前刑大大隊長林明佐涉貪、基層警紅白單轉換等風紀案件頻傳，前市警局長李文章推行「六年條款大輪調」政策，去年底實施，基層怨聲四起，久任與風紀無絕對關係，強行推動打擊士氣，今年新任局長吳敬田上任後，基層反映，當初配合六年條款的基層已調動，如今屆滿一年，是否繼續實施，台中市警局回覆，原定今年10月第二次調整，先暫緩實施，觀察3個月蒐集同仁意見後，再滾動式調整。

台中市警局去年10月實施「六年條款」的輪調作業，截至今年10月將滿一年，不少基層在「靠北警察」等臉書社團反映，前局長李文章的政策，新任局長吳敬田是否延續，若不延續，去年配合的基層，不就是「白忙一場」，若延續的話，又將引來基層怨言。

台中市警局人事室表示，局長吳敬田在今年8月1日到任，即有民代及同仁關心，基於讓同仁「安心工作」為原則，原定今年10月第2次調整的六年條款人員，將先觀察3個月，蒐集同仁意見後滾動式調整，後續再依警察人事相關辦法辦理。

市警局也說，原本10月配合警大、警專生、警政署統調作業的人事調整，則不受影響，另外去年配合六年條款輪調的人員，今年屆滿一年後，也可寫報告參加局內請調，按遷調積分高低公開選填志願，以確保調動的公平。

市警局指出，有關警察風紀問題，未來將在風紀預防性調整與同仁安心工作間取得衡平、兼顧，讓全體員警持續專注於治安維護與交通安全等核心任務，共同維護市民安全與社會安定。

市警局警官透露，警察風紀問題本來久任職務無絕對關係，前局長李文章以全面性的在同單位任職滿6年，不分內外勤人員，都需配合輪調的方式，無法根本性解決風紀問題，風紀問題本來就需以客觀的證據為基礎，針對有風紀疑慮，或是已出事的警官、警員進行「個別性」的職務調整，相信就不會引來「一竿子打翻一船人」的質疑。

台中市警局去年因風紀頻傳，前市警局長李文章強勢首度實施「6年條款」、「滿1年自己請調」新制，因在同一單位滿6年需調動警員達400人，首波申請6年跨分局請調、滿1年請調的251人中，僅90人填完志願，又以保大、交大最熱門，其餘161人放棄，該政策也引發基層議論，正反意見兩極。

台中市警局前局長李文章。圖／本報資料照
台中市警局前局長李文章。圖／本報資料照
台中市警局長吳敬田。圖／本報資料照
台中市警局長吳敬田。圖／本報資料照

警察 台中市 林明佐

延伸閱讀

中市警攜手靜宜大學 5大面向守護學子安全

獨／台中九州博弈、林明佐涉貪案 前大法官兒中籤將接手審理

台中科技執法開罰半年破23萬件！路口違規「不看標線」最嚴重

影／台中市新任警局長吳敬田上任 盧秀燕讚學經歷優良

相關新聞

綠議員要求中市府普發5萬 藍駁斥「根本沒餘錢」別打烏賊戰

台中市議會民進黨團7月底提案要求市府普發現金5萬元，台中市議會今開程序委員會，將該案納入臨時會專案報告。民進黨團今表示，...

前市警局長李文章「6年條款大輪調」引議 新局長吳敬田：暫緩

台中市警局因前刑大大隊長林明佐涉貪、基層警紅白單轉換等風紀案件頻傳，前市警局長李文章推行「六年條款大輪調」政策，去年底實...

廢水資源化要達標 彰縣畜牧場趕進度

彰化縣是養豬大縣，依水汙染防治法規定，2025年底既有中小型畜牧場資源化比例需達5％；2027年底既有大型畜牧場需達10...

中市府再售地 民代：這時機買氣恐不佳

台中房市近期冷清，台中市地政局將於9月9日標售，釋出「水湳機場原址區段徵收區」173筆土地，總底價約227億。民進黨議員...

國慶焰火南投16日試放 多處路段交管

2025雙十國慶焰火在南投，縣府表示，將於南投市貓羅溪畔施放，地點選在道濟禪寺一帶，目前已完成高空氣球定位，並加緊場域整...

面對家道中落 她斜槓還債 當插畫家 工程師 最後自創品牌

彰化家扶中心二林服務處近日舉辦職涯互動式座談會，邀請插畫創作者、詩丹德利傢俱品牌創辦人萩橙與家扶青年座談，萩橙曾歷經家道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。