東協好聲音歌唱比賽 9月14日台中公園登場
台中市勞工局今天公布，東協好聲音歌唱比賽將於14日下午在台中公園登場，今年吸引63組選手報名參賽，展現新住民及在台中工作的外國人多元才華與文化底蘊。
邁入第10屆的「移鳴驚人．點10成金」東協好聲音歌唱比賽，主辦單位台中市勞工局說明，將於14日下午1時在台中公園熱鬧登場，這場跨國交流舞台，共吸引63組選手報名參賽。
勞工局指出，活動特別規劃3大特色，讓民眾與在台中工作的外國人及新住民朋友一同共享歡樂。首先是「十分好玩的互動體驗」，現場設置文化市集與闖關活動，並規劃DIY體驗區，讓民眾透過親手創作增進交流；還有舞台造型氣球的互動表演也將持續炒熱氣氛，打破彼此隔閡。
其次是「十分精采的歌唱競賽」，參賽者不分國籍，將以母語或多元語言詮釋心中的文化故事，讓歌聲跨越國界，傳遞彼此的心意與文化力量，讓這場比賽不僅是展現才華的舞台，更是台中市多元共融精神的最佳寫照。
最後是「十分有趣的有獎徵答」，讓民眾在娛樂中輕鬆學習，將勞工權益、新住民相關政策知識深入腦海，達到寓教於樂的效果，也提升新住民對政策的理解與熟悉度。
勞工局長林淑媛表示，東協好聲音歌唱比賽10年來持續舉辦，已成為新住民與在台中工作的外國人文化交流的重要平台。透過音樂，彼此分享生命故事，也讓更多人看見他們在台中的努力與貢獻。市府將持續打造友善多元的環境，讓在台中工作的外國人及新住民安心生活、發揮專長，同時促進市民對不同文化的理解與尊重。
