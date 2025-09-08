快訊

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

簡立峰專欄／ChatGPT之父示警AI泡沫化 解析背後盤算

東協好聲音歌唱比賽 9月14日台中公園登場

中央社／ 台中8日電

台中市勞工局今天公布，東協好聲音歌唱比賽將於14日下午在台中公園登場，今年吸引63組選手報名參賽，展現新住民及在台中工作的外國人多元才華與文化底蘊。

邁入第10屆的「移鳴驚人．點10成金」東協好聲音歌唱比賽，主辦單位台中市勞工局說明，將於14日下午1時在台中公園熱鬧登場，這場跨國交流舞台，共吸引63組選手報名參賽。

勞工局指出，活動特別規劃3大特色，讓民眾與在台中工作的外國人及新住民朋友一同共享歡樂。首先是「十分好玩的互動體驗」，現場設置文化市集與闖關活動，並規劃DIY體驗區，讓民眾透過親手創作增進交流；還有舞台造型氣球的互動表演也將持續炒熱氣氛，打破彼此隔閡。

其次是「十分精采的歌唱競賽」，參賽者不分國籍，將以母語或多元語言詮釋心中的文化故事，讓歌聲跨越國界，傳遞彼此的心意與文化力量，讓這場比賽不僅是展現才華的舞台，更是台中市多元共融精神的最佳寫照。

最後是「十分有趣的有獎徵答」，讓民眾在娛樂中輕鬆學習，將勞工權益、新住民相關政策知識深入腦海，達到寓教於樂的效果，也提升新住民對政策的理解與熟悉度。

勞工局長林淑媛表示，東協好聲音歌唱比賽10年來持續舉辦，已成為新住民與在台中工作的外國人文化交流的重要平台。透過音樂，彼此分享生命故事，也讓更多人看見他們在台中的努力與貢獻。市府將持續打造友善多元的環境，讓在台中工作的外國人及新住民安心生活、發揮專長，同時促進市民對不同文化的理解與尊重。

新住民 勞工局

延伸閱讀

婦嫁花蓮25年創「印尼共學團」 助新二代學習多元文化

新住民網拍賣出逾千萬元家鄉好物！被AI抓到逃漏稅慘了

中市2歷史建築作為青創基地 招募45歲以下青年進駐創業

高關稅壓力企業放無薪假 中市勞工局提醒：本國外籍不可差別待遇

相關新聞

前市警局長李文章「6年條款大輪調」引議 新局長吳敬田：暫緩

台中市警局因前刑大大隊長林明佐涉貪、基層警紅白單轉換等風紀案件頻傳，前市警局長李文章推行「六年條款大輪調」政策，去年底實...

廢水資源化要達標 彰縣畜牧場趕進度

彰化縣是養豬大縣，依水汙染防治法規定，2025年底既有中小型畜牧場資源化比例需達5％；2027年底既有大型畜牧場需達10...

中市府再售地 民代：這時機買氣恐不佳

台中房市近期冷清，台中市地政局將於9月9日標售，釋出「水湳機場原址區段徵收區」173筆土地，總底價約227億。民進黨議員...

國慶焰火南投16日試放 多處路段交管

2025雙十國慶焰火在南投，縣府表示，將於南投市貓羅溪畔施放，地點選在道濟禪寺一帶，目前已完成高空氣球定位，並加緊場域整...

面對家道中落 她斜槓還債 當插畫家 工程師 最後自創品牌

彰化家扶中心二林服務處近日舉辦職涯互動式座談會，邀請插畫創作者、詩丹德利傢俱品牌創辦人萩橙與家扶青年座談，萩橙曾歷經家道...

上個月才故障19人受困…今台中大遠百電梯又卡住！4人受困40分鐘

台中大遠百上月底發生電梯故障，19人受困電梯內，今日下午5時許又發生電梯卡住，4人受困，40分鐘後電梯門打開，顧客才脫困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。