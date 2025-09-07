面對家道中落 她斜槓還債 當插畫家 工程師 最後自創品牌

彰化家扶中心二林服務處近日舉辦職涯互動式座談會，邀請插畫創作者、詩丹德利傢俱品牌創辦人萩橙與家扶青年座談，萩橙曾歷經家道中落，17歲開始直播畫畫，斜槓多份工作，歷經情緒困擾、休學等挫折，21歲創業，她勉勵大家「堅持很重要」，才能累積出成果。

「每個人雖然無法選擇原生家庭，但可以靠自己，改變想要的人生。」萩橙說，她很年輕就創業，但她不是富二代，有的只是貸款的貸，「但只要敢去經營，人生就有無限可能」。

萩橙17歲開始直播畫畫，同時開啟兼職工作，隔年受藝術經紀公司青睞簽約，原本將開啟畫作人生，卻因父母經營的五金工廠產業沒落，她想，如果不想辦法幫家裡的產業復甦，不僅他們家經濟垮了，約二百個員工也要失業，二百個家庭經濟也會受影響。

她後來讓自家工廠轉型，從她喜歡的畫畫為出發點，她也成為傢俱設計工程師，她強調「堅持很重要、喜歡很重要」，即使不是主流，「做不是很厲害的事情」累積到後來也可能變很厲害，都是累積的，不會是現學現賣，她能在21歲就創業，也是因為之前已經累積嚐試了很多。

26歲的萩橙其實從學生時代也歷經情緒困擾、休學、獨自旅行，接著家裡的工廠破產，為了還債她斜槓很多工作，參與文創市集、創立個人品牌，還寫書、經營自媒體，也從旅行中學習如何在不同城市、國家與環境中重新適應、累積力量。

萩橙認為，創業不是要等到擁有背景與資源才開始，而是即使失敗，也願意一次次修正後繼續走下去，只要每天願意多跨出的一步，就是前進的動力。

家扶高職生小筑說，萩橙的故事帶給他們很多啟發，情緒的自我覺察與不再內耗很重要，而貧窮也不是限制，能知道自己在做什麼才是關鍵。