上個月才故障19人受困…今台中大遠百電梯又卡住！4人受困40分鐘

台中大遠百上月底發生電梯故障，19人受困電梯內，今日下午5時許又發生電梯卡住，4人受困，40分鐘後電梯門打開，顧客才脫困，館方提供每人千元禮券慰問致意。

台中大遠百8月23、24日發生同部電梯2次關人事件，其中一次電梯卡在2、3樓層間，19名顧客受困電梯內，約1個小時後脫困，當時都發局勒令停止使用，大遠百經檢修後複查，已重新開放使用，未料今天下午另一部電梯又出狀況卡住。

今天傍晚5時許，電梯內民眾從一樓要搭電梯下樓取車，未料電梯下樓時發出巨響，在地下一樓停住，4名顧客受困電梯內，工作人員接獲通報趕往排除狀況，約40分鐘後電梯門打開，館方提供每人千元禮券致意。

大遠百指出，全館12部電梯上月底才全面檢修過，這次故障電梯跟上次出狀況的電梯不同，目前已暫停使用，將請電梯廠商檢查原因。