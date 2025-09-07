2週內3起電梯關人事故！今有4人受困40分鐘…台中大遠百：已暫停使用
台中大遠百上月發生同部電梯2度關人，今天晚間一部電梯發生關人事件，4人受困電梯40分鐘。大遠百表示，全館電梯8月底全面檢修，已暫停該電梯使用。
台中大遠百今天傍晚5時30分，一度傳出電梯掉到地下一樓。大遠百晚間澄清，電梯非「掉到」地下一樓，電梯內的民眾本來就是要到地下停車場取車，電梯在一樓關門時有發生碰撞巨響，到了地下一樓因不明原因，門打不開。工作人員獲報立刻趕往排除狀況，40分鐘後電梯門打開，電梯內4人脫困。為了致歉，館方提供每人千元禮券。
台中大遠百8月23、24日才發生同部電梯2度關人事件，中市府都發局勒令停用，並要求全面檢驗該百貨電梯，上個月全面完成檢修，未料，今天又傳出電梯關人意外。
對此，大遠百指出，全館12部電梯上月底全面檢修過，這次故障電梯跟上次出狀況的電梯不同，目前也已暫停使用，將請電梯廠商再來檢查原因。
