聽新聞
0:00 / 0:00

廢水資源化要達標 彰縣畜牧場趕進度

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化多年推動畜牧糞尿產生沼液、沼渣作為地肥。圖／環保局提供
彰化多年推動畜牧糞尿產生沼液、沼渣作為地肥。圖／環保局提供

彰化縣是養豬大縣，依水汙染防治法規定，2025年底既有中小型畜牧場資源化比例需達5％；2027年底既有大型畜牧場需達10％，彰化縣府統計，未達標的中小型畜牧場23家，扣除4家停養，尚有19家陸續提計畫申請審查。

彰化縣全縣飼養近76萬頭豬及3萬頭牛，每天產生將近1萬5000公噸廢水，面對沉重水環境負荷，縣府推動將畜牧糞尿資源化為田間肥分，以減輕汙染壓力。

環保局統計，目前縣內已有559家畜牧場達到資源化5％的標準，其中大型場120家、中小型場439家，較2023年的282家（大型89家、中小型193家）大幅增加。畜牧場常見的資源化方式有三種，包括將沼液、沼渣作為農地肥分、回收放流水澆灌作物，以及農業事業廢棄物個案再利用，業者可依場域條件選擇合適方式。

環保局指出，較小型畜牧場多半利用廢水處理設施產生沼液，提供農田澆灌，但須設置劑量設備並建立紀錄。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，過去沼液沼渣常遇到「送不出去」的困境，近期在協會、農會等單位協助媒合下已逐漸改善。不過部分農民仍顧慮肥分過高、易生病蟲害，但依經驗若用在水稻、青蔥、花生等作物，或滲透性佳的田區，效果良好。

農業處說，不同畜牧場產出的沼液、沼渣成分差異大，且會隨季節變化。例如冬天肥糞濃度較高，不適合堆肥，但相當適合用於稻作前期；牧草如狼尾草耐鹽度高，施用沼液、沼渣後成效顯著，酪農戶可直接用於牧草栽培。

延伸閱讀

彰化羊肉節登場 白露溫補好時機 消費還可抽轎車金子

柯文哲可交保！彰化支持者火速募近千萬 隨時北上「接阿北回家」

畜牧廢水資源化大限將至 彰化還有19家中小畜牧場趕進度

彰化縣10大易肇事路口0科技執法 近3年近千人傷亡被檢討

相關新聞

面對家道中落 她斜槓還債 當插畫家 工程師 最後自創品牌

彰化家扶中心二林服務處近日舉辦職涯互動式座談會，邀請插畫創作者、詩丹德利傢俱品牌創辦人萩橙與家扶青年座談，萩橙曾歷經家道...

廢水資源化要達標 彰縣畜牧場趕進度

彰化縣是養豬大縣，依水汙染防治法規定，2025年底既有中小型畜牧場資源化比例需達5％；2027年底既有大型畜牧場需達10...

中市府再售地 民代：這時機買氣恐不佳

台中房市近期冷清，台中市地政局將於9月9日標售，釋出「水湳機場原址區段徵收區」173筆土地，總底價約227億。民進黨議員...

上個月才故障19人受困…今台中大遠百電梯又卡住！4人受困40分鐘

台中大遠百上月底發生電梯故障，19人受困電梯內，今日下午5時許又發生電梯卡住，4人受困，40分鐘後電梯門打開，顧客才脫困...

2週內3起電梯關人事故！今有4人受困40分鐘…台中大遠百：已暫停使用

台中大遠百上月發生同部電梯2度關人，今天晚間一部電梯發生關人事件，4人受困電梯40分鐘。大遠百表示，全館電梯8月底全面檢...

大豪雨狂轟台中！大雨頭汴坑溪暴漲淹沒橋面 1對夫妻受困1小時

台中暴雨狂炸！中央氣象署今傍晚對台中發布紅色警戒「大豪雨」，台中太平山區頭汴坑溪水暴漲，淹沒橋面，謝姓夫妻受困一小時，消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。