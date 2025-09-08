廢水資源化要達標 彰縣畜牧場趕進度

彰化縣是養豬大縣，依水汙染防治法規定，2025年底既有中小型畜牧場資源化比例需達5％；2027年底既有大型畜牧場需達10％，彰化縣府統計，未達標的中小型畜牧場23家，扣除4家停養，尚有19家陸續提計畫申請審查。

彰化縣全縣飼養近76萬頭豬及3萬頭牛，每天產生將近1萬5000公噸廢水，面對沉重水環境負荷，縣府推動將畜牧糞尿資源化為田間肥分，以減輕汙染壓力。

環保局統計，目前縣內已有559家畜牧場達到資源化5％的標準，其中大型場120家、中小型場439家，較2023年的282家（大型89家、中小型193家）大幅增加。畜牧場常見的資源化方式有三種，包括將沼液、沼渣作為農地肥分、回收放流水澆灌作物，以及農業事業廢棄物個案再利用，業者可依場域條件選擇合適方式。

環保局指出，較小型畜牧場多半利用廢水處理設施產生沼液，提供農田澆灌，但須設置劑量設備並建立紀錄。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，過去沼液沼渣常遇到「送不出去」的困境，近期在協會、農會等單位協助媒合下已逐漸改善。不過部分農民仍顧慮肥分過高、易生病蟲害，但依經驗若用在水稻、青蔥、花生等作物，或滲透性佳的田區，效果良好。

農業處說，不同畜牧場產出的沼液、沼渣成分差異大，且會隨季節變化。例如冬天肥糞濃度較高，不適合堆肥，但相當適合用於稻作前期；牧草如狼尾草耐鹽度高，施用沼液、沼渣後成效顯著，酪農戶可直接用於牧草栽培。