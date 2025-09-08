中市府再售地 民代：這時機買氣恐不佳

台中房市近期冷清，台中市地政局將於9月9日標售，釋出「水湳機場原址區段徵收區」173筆土地，總底價約227億。民進黨議員痛批盧市長「帶頭炒地」為房價火上澆油；國民黨議員則反轟綠營雙標，歷來市長都這麼做，不要「因盧設事」。

台中市地政局今年2月首波售地，標售總底價747億多元創新高，但買氣超冷，133筆土地，標脫率僅18.1%創新低；6月第二波水湳17筆土地，標脫率只17.6%，再創下歷史新低。

地政局9月9日將辦理配餘地及抵費地公開標售開標作業，釋出「台中市水湳機場原址區段徵收區」17筆配餘地、「台中市第13期大慶市地重劃區」20筆抵費地，及「台中市第14期美和庄市地重劃區」136筆抵費地標售。

民進黨市議員陳俞融批評，市府此時大量釋出水湳經貿園區及重劃區精華地段，形同「帶頭炒地」，只會助長財團進場壟斷，墊高土地成本，她說，盧市府土地政策徹底失敗，無法抑制高房價，反而成為推手，要求市府「懸崖勒馬」，不要再以大規模標售土地作為挹注財源的藉口，應將資源投入社會住宅興建與服務優化。

市議會國民黨團書記長李中表示，央行僅放寬新青安貸款，整體房市買氣仍低迷，市府這次標售時機確實不佳，結果恐不理想。但他強調，配餘地與抵費地並非市有土地，以水湳經貿園區為例，因涉及重大建設，市府依法必須優先償還開發貸款，若有餘款才會用於區內建設，「歷來市長都是這麼做，民進黨卻因政黨立場而雙標，只要盧秀燕有動作就批評」。

地政局回應，區段徵收及市地重劃為財務自償事業，開發費用先向金融機構貸款，所得配餘地與抵費地依法應出售償還借款，做法與全國一致，並非市府變賣公有土地。

房仲業者分析，今年2月與6月市府標售土地，標脫率分別僅約20%與17.6%，溢價率約3%，顯示市場反應冷淡。雖然水湳經貿園區有巨蛋、轉運中心等建設題材支撐，但在高利率與去化壓力下，市場仍趨保守，僅總價較低或有鄰地整合需求的標的，較有可能順利釋出。