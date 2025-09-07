大豪雨狂轟台中！大雨頭汴坑溪暴漲淹沒橋面 1對夫妻受困1小時

台中暴雨狂炸！中央氣象署今傍晚對台中發布紅色警戒「大豪雨」，台中太平山區頭汴坑溪水暴漲，淹沒橋面，謝姓夫妻受困一小時，消防員獲報到場救援，待溪水稍退，協助2人脫困，由警方護送回家。

台中市消防局在今晚6時11分接獲通報，太平區長龍路二段南國巷有民眾因大雨受困，派遣車籠埔、太平、國光等3分隊，出動9車、船艇2艘、14人，由小隊長陳復文擔任現場指揮。

消防員到場發現，受困者為謝姓夫妻因下山途中，因暴雨導致溪水暴漲、橋面遭水淹沒受困，消防員在晚間6時50分到達後，立即現場狀況評估與安全監控，不久後水位逐漸回落至可涉水高度。

消防局說明，消防員在晚間7時22分靠近受困者，約7時30分，接觸2人，隨即協助穿戴救生裝備，在7時36分護送跨越橋面，順利帶至安全路段，後續由警方及區公所處理。