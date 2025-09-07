台中暴雨狂炸！太平暴雨圍牆倒、馬路滾滾泥流 女議員下山上演驚魂記
台中暴雨狂炸！中央氣象署今天傍晚對19縣市發布豪、大雨特報，其中台中市為紅色警戒「大豪雨」。台中市太平山區在下午大雨，雨勢又急又猛，有的路段泥水傾瀉而下，瞬間淹沒路面，也有紅磚圍牆應聲倒塌，市議員張玉嬿採完龍眼搭車下山也遇大雨，也因涵管堵塞，泥水漫過路面，山路狹窄，上演驚魂記。
氣象署表示，今天台中市地區有局部豪雨或大豪雨；新竹縣、苗栗縣、南投縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨；台南以北、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。
台中市太平山區多處傳出災情。張玉嬿說，她今天家人山上採龍眼，下午4時許，先是打雷，很快就下起大雨，還夾帶雷聲大作，大家連忙收拾下山，在車行山田路時，因路邊涵管堵塞，泥水漫過路面，山路狹窄，上演驚魂記。
太平區德利路也有民眾提前準備好沙包擋災，未料雨勢過大，滾滾黃泥水傾瀉而下，把沙包都沖散，民眾嚇得喊「擋不住了！」憂心不已，煩惱若雨繼續下，災情恐會擴大；長龍路上路旁一片紅磚圍牆倒塌，占據整個車道，畫面怵目驚心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言