台中暴雨狂炸！太平暴雨圍牆倒、馬路滾滾泥流 女議員下山上演驚魂記

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區德利路民眾準備沙包擋災，未料雨勢太大，沙包直接被土石流沖散。圖／市議員蔡耀頡提供
台中市太平區德利路民眾準備沙包擋災，未料雨勢太大，沙包直接被土石流沖散。圖／市議員蔡耀頡提供

台中暴雨狂炸！中央氣象署今天傍晚對19縣市發布豪、大雨特報，其中台中市為紅色警戒「大豪雨」。台中市太平山區在下午大雨，雨勢又急又猛，有的路段泥水傾瀉而下，瞬間淹沒路面，也有紅磚圍牆應聲倒塌，市議員張玉嬿採完龍眼搭車下山也遇大雨，也因涵管堵塞，泥水漫過路面，山路狹窄，上演驚魂記。

氣象署表示，今天台中市地區有局部豪雨或大豪雨；新竹縣、苗栗縣、南投縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨；台南以北、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。

台中市太平山區多處傳出災情。張玉嬿說，她今天家人山上採龍眼，下午4時許，先是打雷，很快就下起大雨，還夾帶雷聲大作，大家連忙收拾下山，在車行山田路時，因路邊涵管堵塞，泥水漫過路面，山路狹窄，上演驚魂記。

太平區德利路也有民眾提前準備好沙包擋災，未料雨勢過大，滾滾黃泥水傾瀉而下，把沙包都沖散，民眾嚇得喊「擋不住了！」憂心不已，煩惱若雨繼續下，災情恐會擴大；長龍路上路旁一片紅磚圍牆倒塌，占據整個車道，畫面怵目驚心。

台中市議員張玉嬿說明，車行山田路時遇雨，因路邊涵管堵塞，泥水漫過路面，上演驚魂記。圖／張玉嬿提供
台中市議員張玉嬿說明，車行山田路時遇雨，因路邊涵管堵塞，泥水漫過路面，上演驚魂記。圖／張玉嬿提供
台中市議員張玉嬿說明，車行山田路時遇雨，因路邊涵管堵塞，泥水漫過路面，上演驚魂記。圖／張玉嬿提供
台中市議員張玉嬿說明，車行山田路時遇雨，因路邊涵管堵塞，泥水漫過路面，上演驚魂記。圖／張玉嬿提供
