議員憂售抵費地會蓋出天價房屋 中市：償還借款

台中市議員陳俞融表示，中市府9日標售水湳經貿園區等173筆抵費地與配餘地，標售總底價新台幣227億元，憂心會興建出天價房屋。市府表示，優先出售償還借款，全國做法一致。

民進黨籍台中市議員陳俞融今天透過文字稿表示，台中房市警訊頻傳，從預售屋交易糾紛飆升，到市府因房市交易量下降而稅收短少，顯示房市買氣已趨冷。

陳俞融根據市府資料指出，民眾購買預售屋的消費申訴案件，從112年的209件，上升至113年的252件。其中，因建商「開工或交屋延遲」所引發的糾紛，從31件暴增至54件。她提到，地方稅務局的書面資料中提到，受到中央信用管制及房市交易量減少影響，今年的「契稅」收入「略低於預期」。

她說，中市府在9月9日要標售市有土地，包含水湳經貿園區、13、14期重劃區等精華地段在內的173筆抵費地與配餘地，標售總底價更飆破227億元。房市買氣疲弱時，市府大量釋出土地，只會讓財團進場壟斷，墊高土地成本，將興建出天價房屋。

陳俞融嚴正要求市府懸崖勒馬，不要再用大規模的土地標售案當作挹注市府財源的藉口，應重新檢討台中市的住宅與土地政策。

台中市地政局透過文字稿回覆，區段徵收及市地重劃屬財務自償的土地開發事業，開發費用先向各金融機構貸款支應，所取得的配餘地及抵費地非屬市有土地性質，應優先出售償還借款，台中依法處分土地，與全國做法一致。