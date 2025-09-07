聽新聞
0:00 / 0:00
長輩唱歌有益健康…彰化縣府辦歌唱賽 啦啦隊賣力加油
彰化縣府舉辦縣長盃卡拉OK歌唱比賽經過了4場地區初賽後，今天在員林國小舉辦總決賽，彰化縣長王惠美說，為了讓長輩生活的更健康快樂，縣府不僅在各鄉鎮設置不老健身房，也舉辦歌唱比賽，因為唱歌可以增強肺活量，對長輩們的健康極有幫助。
縣長盃卡拉OK歌唱比賽今天在員林國小舉辦總決賽，上午場為長青組、下午場社區組，參賽者也有啦啦隊幫忙加油歡呼，場面熱烈，縣長王惠美也到場為參賽者打氣，上午長青組冠軍為莊成財，亞軍林正陽，季軍林政標。
王惠美表示，讓長輩有健康快樂的生活，一直是縣府努力的目標，專家指出唱歌是很好的運動，可以增強肺活量，有益身心健康。今年度卡拉OK比賽分為長青和社區組，共有40人進入決賽，各組最高獎金1萬元，希望透過活動，讓長輩能走出戶外，讓身體更健康。
縣府社會處長王蘭心說，彰化縣對於長輩的社福照顧還包括有65歲以上長者敬老眼鏡補助、假牙補助，每月有1千點（元）的「長青幸福卡」等，都是對長輩的關懷，重陽敬老禮金也將從自9月25日起開始發放，並將陸續舉辦「高齡同學會」及「Switch on！銀髮拉密大賽」等敬老活動，希望長輩們都能更活力充沛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言