長輩唱歌有益健康…彰化縣府辦歌唱賽 啦啦隊賣力加油

彰化縣府舉辦縣長盃卡拉OK歌唱比賽經過了4場地區初賽後，今天在員林國小舉辦總決賽，彰化縣長王惠美說，為了讓長輩生活的更健康快樂，縣府不僅在各鄉鎮設置不老健身房，也舉辦歌唱比賽，因為唱歌可以增強肺活量，對長輩們的健康極有幫助。

縣長盃卡拉OK歌唱比賽今天在員林國小舉辦總決賽，上午場為長青組、下午場社區組，參賽者也有啦啦隊幫忙加油歡呼，場面熱烈，縣長王惠美也到場為參賽者打氣，上午長青組冠軍為莊成財，亞軍林正陽，季軍林政標。

王惠美表示，讓長輩有健康快樂的生活，一直是縣府努力的目標，專家指出唱歌是很好的運動，可以增強肺活量，有益身心健康。今年度卡拉OK比賽分為長青和社區組，共有40人進入決賽，各組最高獎金1萬元，希望透過活動，讓長輩能走出戶外，讓身體更健康。