聽新聞
0:00 / 0:00
台74線成功匝道暫封閉！配合烏日這路段9/9起2夜間道路燙平施工
台中市建設局斥資400萬元推動「烏日區環河路三段（公園路至高鐵東路）燙平工程」，9月9日10日夜間施作，施工期間將同步封閉台74線成功交流道上下匝道，提醒用路人改道。
建設局長陳大田說明，烏日區環河路三段是串聯高鐵特區與烏日市區的重要交通要道，此次施工範圍自台74線橋下至公園路，長度約590公尺。
為降低交通衝擊，工程採夜間施作，9月9日晚間9時至隔天清晨6時，先施工環河路東行路段，封閉東行車道、成功匝道，以及環河路口南側上下匝道；9月10日晚間9時至隔天清晨6時夜間施工西行方向車道，封閉西行車道及成功匝道與環河路口北側上下匝道。
陳大田指出，平面道路部分，建議改道高鐵東路及公園路，並分流至新興路。此外，考量周末夜間匝道車流較多，此次工程選定於平日周二、三施工，以降低施工對交通的影響。
建設局表示，施工團隊將加速工進、縮短工期，減少對交通的干擾，也請用路人配合現場指示標誌與交通協勤人員引導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言