台74線成功匝道暫封閉！配合烏日這路段9/9起2夜間道路燙平施工

台中市建設局斥資400萬元推動「烏日區環河路三段（公園路至高鐵東路）燙平工程」，9月9日10日夜間施作，施工期間將同步封閉台74線成功交流道上下匝道，提醒用路人改道。

建設局長陳大田說明，烏日區環河路三段是串聯高鐵特區與烏日市區的重要交通要道，此次施工範圍自台74線橋下至公園路，長度約590公尺。

為降低交通衝擊，工程採夜間施作，9月9日晚間9時至隔天清晨6時，先施工環河路東行路段，封閉東行車道、成功匝道，以及環河路口南側上下匝道；9月10日晚間9時至隔天清晨6時夜間施工西行方向車道，封閉西行車道及成功匝道與環河路口北側上下匝道。

陳大田指出，平面道路部分，建議改道高鐵東路及公園路，並分流至新興路。此外，考量周末夜間匝道車流較多，此次工程選定於平日周二、三施工，以降低施工對交通的影響。