彰化畜產嘉年華活動起跑 羊肉節率先登場
彰化畜產嘉年華系列活動今天由彰化羊肉節率先登場，彰化縣長王惠美表示，今年羊肉價格下跌，且今天是二十四節氣的白露，早晚溫差漸大，適合滋補身體。
彰化縣政府今天在員林市三和公園舉行彰化羊肉節活動，現場發放羊肉湯、羊肉米糕等美食，大批民眾排隊免費品嘗。
王惠美表示，今年嘉年華從即日起連續4週舉辦，每週推出不同主題產品，今天主打羊肉，彰化縣是肉羊飼養數量最多的縣市，飼養頭數約1萬6410頭，全國約5隻羊就有1隻來自彰化，年產值約新台幣2.3億元。
王惠美說，目前台灣以進口綿羊肉為大宗，但進口羊肉口感軟爛、羊羶味重；國產羊肉以山羊肉為主，羊羶味較少，肉質鮮嫩有嚼勁，適合各種料理方式。
王惠美提及，今年羊肉價格下跌，喜歡吃羊肉的民眾可趁現在，縣府為推廣國產羊肉，將集結和美鎮農會、田尾鄉農會及永靖鄉農會，辦理3場次國產羊肉產品行銷推廣活動，鼓勵民眾選購。
縣府表示，9月14日在北斗奠安宮停車場將舉辦彰化禽品節，9月20日、21日彰化乳牛節於福興穀倉登場，9月27日在彰化縣立景崧文化教育園區舉行彰化豚肉節，今年規劃「5人同行．5福同享」活動，組隊參加完成指定任務，可獲得限量福袋。
