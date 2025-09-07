南投溫泉季啟動 鯉魚潭好湯開唱

照片取自南投縣政府

2025南投溫泉季首場主題活動－埔里溫泉季溫泉之聲水漾歌唱大賽，6日在埔里鯉魚潭風景區登場，搭配同樣是第一場的南投健行節鯉魚潭環潭步道，為甫斥資近7千萬元改善環境及旅遊服務的鯉魚潭風景區落成啟用，帶進第一波遊客人潮。

南投縣府表示，南投溫泉區三大溫泉區主題活動第一場溫泉之聲水漾歌唱大賽，結合埔里鯉魚潭周邊工程完工、南投健行節埔里主題活動，吸引大批民眾湧進鯉魚潭風景區，在遊山玩水的同時，傳唱在地溫泉之美。

南投溫泉之聲歌唱大賽由藝人王品澔擔任首屆活動大使，主評審則為資深音樂人周治平，兩人出席擔任評審並現場演唱，展現好歌喉，並有喜裂克原民文化藝術團、A+Dance街舞團、暨大火舞表演藝術社等精彩演出，帶動溫泉季開鑼活動氣氛，晚會並以水舞搭配焰火壓軸，為南投溫泉季啟動掀起炫爛高潮。埔里鎮長廖志城、縣議員林芳伃、陳宜君及副議長潘一全主任黃銘輝、立委馬文君執行長楊樹煌等來賓也到場共襄盛舉。

近期南投縣觀光活動熱鬧滾滾，南投溫泉季接著有「玉山戀‧東埔情」東埔溫泉季將於10月18日接力舉辦，「北港溪溫泉嘉年華」也將於11月1日在泰雅渡假村壓軸舉行，活動當日參加遊客入園免門票；此外包括日月潭國際萬人泳渡、南投世界茶業博覽會、南投星空季及國慶焰火在南投也持續閃耀登場，歡迎全國民眾來南投旅遊。

聚傳媒