南投國慶焰火搶先看 試放時間、規模、最佳觀賞點全曝光
2025雙十國慶焰火在南投，縣府敲定在南投市貓羅溪畔施放，正加緊整地規畫細節，也已放置高空氣球，預計16日（二）晚上8時試放焰火。縣府表示，將試放逾300顆焰火彈，時間約3至5分鐘，以確認觀禮台及各高處觀賞點視角。
縣府指出，南投縣早年在省府時代曾於台灣光復節在中興新村放煙火，歷年南投燈會也有煙火秀活動，但施放規模較小，承辦盛大且壯觀的國慶焰火是第一次，已擇定貓羅溪畔的道濟禪寺為施放地點，正對周邊場域整地，也已施放高空氣球。
但因貓羅溪畔不似去年雲林國慶焰火場地廣闊方正，周邊又無高鐵、台鐵等大眾運輸工具能協助疏運，預估國道、平面道路將湧入龐大車流，縣府加緊規畫交通運輸接駁計畫，並設置多處高處觀賞點，希望能夠有效疏散國慶焰火主場地人流。
縣府表示，初步規畫在南投市易經大學、旺來產業園區等設高處觀賞點，於草屯、名間、南投市等設置轉運接駁站，屆時調集逾200輛遊覽車支應運輸，並預計於9月16日晚上8時試放國慶焰火，以確認觀禮台及各高處觀賞點視角是否適當。
而今年國慶焰火有別與往年多結合交響樂、管弦樂，改以電子音樂搭配焰火施放，營造動感氛圍展現年輕活力，雙十節當天預估施放3萬多發8至12英吋焰火彈，表演長度逾30分鐘；而試放量為百分之一約300多顆，試放時間約3至5分鐘。
縣府也提醒，國慶焰火試放當天下午6時起，華陽路、環河道路、順溪北路、東閔路、營中路、平山坑排水路、祖祠路、育樂路、芳美路、信義街等部分區段實施交通管制措施，人車禁止進入管制區，務必配合警方或工作人員指揮繞道通行。
