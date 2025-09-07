中市府再標售173筆土地 綠議員轟「官方帶頭炒地」藍喊雙標

近期房市景氣冷清，台中市地政局將於9月9日標售水湳機場原址區段徵收區等共173筆土地，總底價合計約達227億元。民進黨市議員痛批盧市府反其道而行，此舉是「官方帶頭炒地」，為台中早已失控的高房價火上澆油；國民黨市議員則反轟綠營雙標，歷來市長都這麼做，只因政黨不同而反對。

台中市地政局今年2月首波售地，標售總底價747億多元創新高，但買氣超冷，133筆土地，標脫率僅18.1%創新低；6月第二波水湳17筆土地，標脫率只17.6%，再創下歷史新低。

地政局9月9日將辦理配餘地及抵費地公開標售開標作業，釋出「台中市水湳機場原址區段徵收區」17筆配餘地、「台中市第13期大慶市地重劃區」20筆抵費地，以及「台中市第14期美和庄市地重劃區」136筆抵費地標售。

民進黨市議員陳俞融說，地政局此次一口氣標售水湳經貿園區、13、14期重劃區等精華地段在內的173筆抵費地與配餘地，標售總底價飆破227億元。此刻房市買氣疲弱，市府大量釋出土地，只會讓財團進場壟斷，墊高土地成本，最終興建出天價房屋。

陳俞融批評，盧市府的土地政策已徹底失敗，不僅未能抑制房價，反而成為助漲房價的幫兇，市民的痛苦指數不斷上升，盧市府卻只顧著變賣祖產、美化帳面數字，要求市府懸崖勒馬，不要再用大規模的土地標售案當作挹注市府財源的藉口，應重新檢討台中的住宅與土地政策，將資源用於興建社會住宅，優化社宅服務。

國民黨市議員李中認為，央行授信管制的規定仍在，只放寬新青安貸款，房地產買氣依舊慘淡，市府標售的時機不對，標售結果不會好。

李中說，標售抵費地或配餘地，都不是市有地，以水湳經貿園區為例，有綠美圖、水湳轉運中心等重大建設，市府必須優先歸還開發成本，若有剩餘款項，將進行區內建設，這本來法令規定，歷來市長都這麼做，這些道理民進黨都懂，卻因政黨不同而雙標反對，只因盧秀燕是公認的總統候選人，一有動作就批評。

地政局強調，區段徵收及市地重劃屬財務自償的土地開發事業，開發費用先向各金融機構貸款支應，所取得的配餘地及抵費地非屬市有土地性質，應優先出售償還借款台中依法處分土地，與全國做法一致。

房仲推估，回顧今年台中市政府在2月與6月兩次標售，標脫率約20%與17.6%、溢價率約3%，顯示標售熱度偏冷。此次雖有巨蛋、水湳等建設題材支撐，但利率與去化壓力仍在，總價較低或是有鄰地整合需求的標的，有機會順利釋出，但高單價、高總價精華地，市場保守看待。