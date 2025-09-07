快訊

彰化羊肉節登場 白露溫補好時機 消費還可抽轎車金子

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「彰化羊肉節」在員林市三和公園登場，恰逢農曆的「白露」，彰化縣長王惠美也在現場發送羊肉米糕、羊肉湯等讓大家免費品嚐。記者林宛諭／攝影
彰化縣畜產嘉年華今年共有4場，今天首場「彰化羊肉節」在員林市三和公園登場，恰逢農曆的「白露」，也就是天氣轉涼的節氣，彰化縣長王惠美說，過去羊肉市價每台斤400多元，現在跌到200元，而今天正是白露天氣轉涼時節，吃羊肉溫補是最好時機。

今天羊肉節一早就吸引大批民眾排隊等著免費品嚐羊肉湯和米糕等美食，王惠美主持開幕式，與會者包括熱門縣長人選立委陳素月、彰化縣工策會總幹事洪榮章、彰化市長林世賢等3人、員林市代理市長賴致富、中央畜產會代理執行長王佑桓、多位縣議員等地方方人士與會。

王惠美表示，今年嘉年華共有4大主題活動，除了今天的「彰化羊肉節」，9月14日「彰化禽品節」在北斗鎮奠安宮停車場舉辦，9月20、21日「彰化乳牛節」在福興鄉穀倉，「彰化豚肉節」9月27日壓軸於田中鎮景崧文化園區登場。

彰化不只溪湖鎮羊肉爐聞名，溪州鄉、彰化市等都有知名羊肉爐餐館，彰化縣是肉羊飼養數量最多縣市，肉羊飼養頭數約1萬6410頭，全國佔比19.12%，年產值約2.3億元，彰化縣肉品市場也是全國最大羊隻拍賣市場。

相較於近日豬價節節飆升每公斤批發價已破百元，國產羊肉面對進口羊肉競爭，價格低靡，王惠美表示，相較進口綿羊肉，國產羊肉羶味較少，肉質鮮嫩有嚼勁，過去羊肉市價每台斤400多元，現在跌到200元，正是吃羊肉的好時機。

王惠美說，今天活動除了有羊肉湯、羊肉米糕、羊奶餅乾、羊奶雪糕免費品嚐，還有牧場自產自銷的烤全羊及羊肉產品供民眾選購，今年也規劃「5人同行．5福同享」限量福袋活動。縣府從9月到11月底還有「彰化GO購」消費抽獎活動，消費滿500元，就可上網登錄參加抽獎，獎品有轎車和金子等千萬好禮。

彰化縣草食動物產業協會理事長黃德仁說，今年業界也開發羊肉料理包，以因應大眾飲食習慣的改變，讓大家在家也能變化出多元的羊肉料理。

賴致富說，除了可來品嚐羊肉美食，還可到員林藤山步道，參加「卦山大縱走」活動，在員林留下一個美好回憶。

「彰化羊肉節」在員林市三和公園登場，恰逢農曆的「白露」，彰化縣長王惠美等人行銷國產滋補羊肉。記者林宛諭／攝影
「彰化羊肉節」在員林市三和公園登場，彰化縣長王惠美等人行銷國產滋補羊肉，業界也開發羊肉料理包，在家料理更方便。記者林宛諭／攝影
「彰化羊肉節」在員林市三和公園登場，熱門縣長人選立委陳素月（前左6）、彰化縣工策會總幹事洪榮章（前左3）、彰化市長林世賢（前左1）等人均與會。記者林宛諭／攝影
