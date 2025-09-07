解塞車苦！台中特五號西屯路紅燈停等少2-3次、尖峰縮時15%

中科聯外道路「特五號道路」通車2年，提升沙鹿、龍井、大肚通往中科交通機能，台中市交通局優化並連鎖調整西屯區西屯路四段（東大路至都會南街）號誌時制，實地調查數據顯示，紅燈停等次數平均減少2至3次，尖峰時段用時間縮短15%，有效紓解交通瓶頸。

交通局長葉昭甫表示，特五號道路東起西屯路，從都會園路路口向西行，最後銜接台灣大道與特五號道路（中興路），為中科西南向聯外道路，串聯台中科學園區與台灣大道、向上路、國道三號龍井交流道，紓解台灣大道龐大車流，通勤省10分鐘以上的車程，更是串聯西屯、沙鹿、龍井區的重要幹道。

交通局說明，因應「特五號道路」平日車流量大，地方民眾也關注交通安全與效率，經長期蒐集車流特性，掌握如何使車輛於連續綠燈帶下通行，減少無謂停等，並提出交通升級的方案，實施智慧化號誌管理，已明顯改善車流順暢度，用路人明顯感受紅燈停等次數減少、旅行時間縮短及平均行車速率提升。

葉局長指出，號誌連鎖策略不僅強化主幹道通行效率，亦兼顧周邊路口協調性，避免車流回堵。西屯路四段實施號誌時制優化與連鎖調整，交通管理成效顯著，根據實際調查數據，該路段紅燈停等次數平均下降30%，尖峰時段旅行時間縮短15%，平均行車速率提升超過10%，讓用路人對車輛行進順暢很有感。