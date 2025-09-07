中科特五號道路車流大 導入號誌智慧化減少紅燈停等

中科聯外道路「特五號道路」通車兩年來，尖峰時段車流量大。台中市交通局表示，經觀察車流運行狀況，針對西屯區西屯路四段實施號誌連鎖調整，減少停等紅燈的時間，經調整後，該路段紅燈停等次數平均減少2至3次，尖峰時段用時縮短15%，紓解交通瓶頸。

「特五號道路」為中科西南向聯外道路，串聯台中科學園區與台灣大道、向上路、國道三號龍井交流道，紓解台灣大道的龐大車流，讓民眾通勤上下班節省10分鐘車程，更是一條串聯西屯、沙鹿、龍井區域的重要幹道。

交通局指出，因應「特五號道路」平日車流量大，地方民眾也關注交通安全與效率，經長期蒐集車流特性，掌握如何使車輛於連續綠燈帶下通行，減少無謂停等，並提出交通升級的方案，實施智慧化號誌管理，已明顯改善車流順暢度，用路人紅燈停等次數減少、旅行時間縮短及平均行車速率提升。

交通局長葉昭甫表示，號誌連鎖策略不僅強化主幹道通行效率，也兼顧周邊路口協調性，避免車流回堵。西屯路四段實施號誌時制優化與連鎖調整，根據實際調查數據，該路段紅燈停等次數平均下降30%，尖峰時段旅行時間縮短15%，平均行車速率提升超過10%，讓用路人對車輛行進順暢很有感。

葉昭甫強調，未來將持續監控車流變化，動態調整號誌時制，並擴大應用於其他重要幹道，打造更智慧、更友善的交通環境。