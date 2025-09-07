快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

畜牧廢水資源化大限將至 彰化還有19家中小畜牧場趕進度

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化多年推動畜牧糞尿產生沼液、沼渣作為地肥。圖／環保局提供
彰化多年推動畜牧糞尿產生沼液、沼渣作為地肥。圖／環保局提供

彰化縣是養大縣，為解決豬糞尿問題，縣內推動畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用多年，依水汙染防治法規定，2025年底既有中小型畜牧場資源化比例需達5%；2027年底既有大型畜牧場需達10%，彰化縣府統計，目前未達標的中小型畜牧場還有23家，扣除4家停養辦理水汙費結算中，尚有19家陸續提計畫申請審查。

彰化縣全縣飼養近76萬頭豬及3萬頭牛，每天產生將近1萬 5000 公噸廢水，面對沉重水環境負荷，縣府推動將畜牧糞尿資源化為田間肥分，以減輕汙染壓力。

環保局統計，目前縣內已有559家畜牧場達到資源化 5% 的標準，其中大型場120家、中小型場439家，較2023年的282家（大型89家、中小型193家）大幅增加。畜牧場常見的資源化方式有三種，包括將沼液、沼渣作為農地肥分、回收放流水澆灌作物，以及農業事業廢棄物個案再利用，業者可依場域條件選擇合適方式。

環保局指出，較小型畜牧場多半利用廢水處理設施產生沼液，提供農田澆灌，但須設置劑量設備並建立紀錄。彰化縣養豬協會理事長陳筆輝表示，過去沼液沼渣常遇到「送不出去」的困境，近期在協會、農會等單位協助媒合下已逐漸改善。不過部分農民仍顧慮肥分過高、易生病蟲害，但依經驗若用在水稻、青蔥、花生等作物，或滲透性佳的田區，效果良好。

農業處也說，不同畜牧場產出的沼液、沼渣成分差異大，且會隨季節變化。例如冬天肥糞濃度較高，不適合堆肥，但相當適合用於稻作前期；牧草如狼尾草耐鹽度高，施用沼液、沼渣後成效顯著，酪農戶可直接用於牧草栽培。

牧場

延伸閱讀

彰化驚傳抓狗宰殺？警方追查原來是「指鴨為狗」烏龍

這尊月老牽紅線也助好人緣 彰化北斗觀光產促會籲未婚男女來聯誼

彰化民眾誤認移工袋裝犬貓急報警 打開發現是鴨子

矽品精密頒發30萬7千獎學金 嘉惠彰化76名低收入優秀學子

相關新聞

中科特五號道路車流大 導入號誌智慧化減少紅燈停等

中科聯外道路「特五號道路」通車兩年來，尖峰時段車流量大。台中市交通局表示，經觀察車流運行狀況，針對西屯區西屯路四段實施號...

畜牧廢水資源化大限將至 彰化還有19家中小畜牧場趕進度

彰化縣是養豬大縣，為解決豬糞尿問題，縣內推動畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用多年，依水汙染防治法規定，2025年底既有中...

靜宜商圈新畫人行道部分剩25公分寛 中市府：已勸導改善

靜宜商圈沙鹿區北勢東路施作「路平計畫」，畫設綠色標線型人行道，工程完成後，有民眾質疑，規畫0.9至1.2公尺寬的人行空間...

其人其事／徐彬勝自幼受扶助 回家扶報恩

北台中家扶中心扶幼委員會主委徐彬勝幼年時，家裡窮到三餐不繼，連醬油都買不起，幸好家扶及時介入幫助克服困境，他事業有成後，...

10大肇事路口無科技執法 彰縣：爭取經費建置

彰化縣警察局3年建置56處科技執法設備，彰化縣審計室卻發現，縣內10大易肇事路口都未建置，車禍及傷亡數近3年居高不下，每...

觀高山屋確保營運永續 訂收費標準

歷經兩年興建的觀高山屋，今年4月1日起試營運，環境和服務品質獲得山友高度肯定。玉山國家公園管理處近日公布收費標準，規畫平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。