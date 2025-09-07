南投溫泉季3大溫泉區接力 埔里打頭陣人潮湧鯉魚潭
南投溫泉季3大溫泉區將輪番上陣，首場主題活動昨天由埔里溫泉季溫泉之聲水漾歌唱大賽登場，搭配南投健行節，晚會水舞秀壓軸，大批人潮湧入鯉魚潭風景區，相當熱鬧。
南投縣政府透過新聞稿表示，交通部觀光署補助埔里鎮鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程，加上縣府自籌部分，總經費逾新台幣6950萬元，整建鯉魚潭周邊包括2公里環潭步道沿途鋪面、鯉魚穴等設施，並增加多功能商店、完成水舞設施，昨天啟用。
埔里溫泉季溫泉之聲水漾歌唱大賽與南投健行節活動昨天皆於鯉魚潭風景區舉行，邀請喜裂克文化藝術團等團體演出，晚會以水舞秀結合絢麗焰火，現場驚呼聲不斷。
縣府表示，今年溫泉季安排3場溫泉特色盛典，包括10月18日東埔溫泉季、11月1日在泰雅渡假村舉辦的北港溪溫泉嘉年華，當天入園免門票；此外，日月潭國際萬人泳渡、南投世界茶業博覽會、南投星空季及國慶焰火等大型活動，也將接續登場。
