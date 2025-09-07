快訊

保護心臟及大腦健康 藍莓和1類食物一起吃更能充分攝取營養

英籍記者全家單程票離台！質疑全台大罷免 痛陳「台灣走錯方向」

賴神鬥老柯進入延長賽 逼辭總召3劇本怎麼演？

台中西屯路四段號誌智慧化 紅燈停等減少2至3次

中央社／ 台中7日電

台中交通局針對西屯路四段，進行號誌時制優化與連鎖調整智慧化管理；依實地調查數據顯示，此路段紅燈停等次數平均減少2至3次，尖峰時段用時縮短15%，有效紓解交通瓶頸。

據台中市交通局今天發布的新聞稿，交通局長葉昭甫表示，「特五號道路」為中科西南向聯外道路，串聯台中科學園區與台灣大道、向上路、國道三號龍井交流道，可紓解台灣大道龐大車流，讓民眾通勤上下班減省10分鐘以上車程，更是一條串聯西屯、沙鹿、龍井區域重要幹道。

交通局說明，長期蒐集車流特性，掌握如何使車輛在連續綠燈帶下通行，減少無謂停等，實施智慧化號誌管理，已明顯改善車流順暢度，用路人明顯感受紅燈停等次數減少、旅行時間縮短及平均行車速率提升。

葉昭甫表示，號誌連鎖策略不僅強化主幹道通行效率，也兼顧周邊路口協調性，避免車流回堵，西屯路四段實施號誌時制優化與連鎖調整，交通管理成效顯著。

他說，根據實際調查數據，此路段紅燈停等次數平均下降30%，尖峰時段旅行時間縮短15%，平均行車速率提升超過10%，讓用路人對車輛行進順暢很有感；未來將持續監控車流變化，動態調整號誌時制，並擴大應用於其他重要幹道，打造更智慧、更友善交通環境。

紅燈 台灣大道

延伸閱讀

桃園公有充電樁71槍9月上路 慢充每度收9元車主喊貴

七期百貨商圈車流回堵亂象多！台中市9月起祭禁排隊等車位大執法

迎戰新光三越開幕潮 台中七期百貨商圈祭出「禁排令」大執法重罰

中市電動公車翻倍成長 電動化占比逼近5成

相關新聞

中科特五號道路車流大 導入號誌智慧化減少紅燈停等

中科聯外道路「特五號道路」通車兩年來，尖峰時段車流量大。台中市交通局表示，經觀察車流運行狀況，針對西屯區西屯路四段實施號...

畜牧廢水資源化大限將至 彰化還有19家中小畜牧場趕進度

彰化縣是養豬大縣，為解決豬糞尿問題，縣內推動畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用多年，依水汙染防治法規定，2025年底既有中...

靜宜商圈新畫人行道部分剩25公分寛 中市府：已勸導改善

靜宜商圈沙鹿區北勢東路施作「路平計畫」，畫設綠色標線型人行道，工程完成後，有民眾質疑，規畫0.9至1.2公尺寬的人行空間...

其人其事／徐彬勝自幼受扶助 回家扶報恩

北台中家扶中心扶幼委員會主委徐彬勝幼年時，家裡窮到三餐不繼，連醬油都買不起，幸好家扶及時介入幫助克服困境，他事業有成後，...

10大肇事路口無科技執法 彰縣：爭取經費建置

彰化縣警察局3年建置56處科技執法設備，彰化縣審計室卻發現，縣內10大易肇事路口都未建置，車禍及傷亡數近3年居高不下，每...

觀高山屋確保營運永續 訂收費標準

歷經兩年興建的觀高山屋，今年4月1日起試營運，環境和服務品質獲得山友高度肯定。玉山國家公園管理處近日公布收費標準，規畫平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。