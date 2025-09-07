台中西屯路四段號誌智慧化 紅燈停等減少2至3次

台中交通局針對西屯路四段，進行號誌時制優化與連鎖調整智慧化管理；依實地調查數據顯示，此路段紅燈停等次數平均減少2至3次，尖峰時段用時縮短15%，有效紓解交通瓶頸。

據台中市交通局今天發布的新聞稿，交通局長葉昭甫表示，「特五號道路」為中科西南向聯外道路，串聯台中科學園區與台灣大道、向上路、國道三號龍井交流道，可紓解台灣大道龐大車流，讓民眾通勤上下班減省10分鐘以上車程，更是一條串聯西屯、沙鹿、龍井區域重要幹道。

交通局說明，長期蒐集車流特性，掌握如何使車輛在連續綠燈帶下通行，減少無謂停等，實施智慧化號誌管理，已明顯改善車流順暢度，用路人明顯感受紅燈停等次數減少、旅行時間縮短及平均行車速率提升。

葉昭甫表示，號誌連鎖策略不僅強化主幹道通行效率，也兼顧周邊路口協調性，避免車流回堵，西屯路四段實施號誌時制優化與連鎖調整，交通管理成效顯著。

他說，根據實際調查數據，此路段紅燈停等次數平均下降30%，尖峰時段旅行時間縮短15%，平均行車速率提升超過10%，讓用路人對車輛行進順暢很有感；未來將持續監控車流變化，動態調整號誌時制，並擴大應用於其他重要幹道，打造更智慧、更友善交通環境。