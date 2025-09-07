快訊

靜宜商圈新畫人行道部分剩25公分寛 中市府：已勸導改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市建設局在沙鹿靜宜商圈北勢東路施作「路平計畫」後，劃設綠色標線型人行道。有民眾質疑，設計圖規畫 0.9至1.2公尺寬的人行空間，實際現場卻因路障未清、外推未做，多數路段僅剩 40至25公分。圖／民眾提供
台中市建設局在沙鹿靜宜商圈北勢東路施作「路平計畫」後，劃設綠色標線型人行道。有民眾質疑，設計圖規畫 0.9至1.2公尺寬的人行空間，實際現場卻因路障未清、外推未做，多數路段僅剩 40至25公分。圖／民眾提供

靜宜商圈沙鹿區北勢東路施作「路平計畫」，畫設綠色標線型人行道，工程完成後，有民眾質疑，規畫0.9至1.2公尺寬的人行空間，卻因路障未清、外推未做，部分路段僅剩40至25公分；台中市建設局表示，設計階段調查有違規建築延伸物、占用道路設置斜坡道等涉違章建築及道路障礙物，已勸導住戶或商家，部分已配合自行拆除。

中市建設局表示，沙鹿靜宜商圈北勢東路，北中東街至東英路56巷規畫標線型人行道範圍，設計階段調查有違規建築延伸物、占用道路設置斜坡道等涉違章建築及道路障礙物，已向住戶或商家勸導，部分已配合自行拆除，餘由查報業務單位沙鹿區公所依規查報，續依「台中市違章建築執行原則」及「台中市道路障礙執行原則」等相關規定查處，並限期行為人拆除改善。

屆期未改善者由市府都發局及建設局列管排拆。建設局呼籲民眾勿占用道路及違章建築，以免影響通行安全並遭裁罰。感謝市民配合與體諒，工程完成後，將大幅提升路面平整度與人行安全，市府也將持續推動道路建設，落實「以人為本」的友善安全環境。

民眾投訴指出，依台中市政府設計圖說明，人行道應設置在0.9公尺至1.2公尺間，若遇到電桿、號誌桿或消防栓等障礙物，應「外推」補足寬度，確保最小淨寬90公分。但實地完工狀況，遇到店家空心磚、電桿等路障直接「閃開」，也沒有外推，目測多數路段綠線寬度僅40到50公分，最窄甚至僅25公分。

民眾說，新畫人行道現場卻不到一個肩寬，無法兩人擦身通行，輪椅、嬰兒車更難推著走，只能與車爭道。

建築 人行道 台中市

