上山遊客注意 大雪山橫嶺山隧道定期監測9/9交通管制

林業及自然保育署台中分署為進行大雪山林道26.5K橫嶺山隧道定期檢測，9月9日上午9時至晚上10時，在橫嶺山隧道前後端出入口實施交通管制，每整點將暫時放行10分鐘。要到鳶嘴山步道、大雪山國家森林遊樂區的遊客需參考管制時間，提前規劃行程。

林業保育署台中分署表示，橫嶺山隧道為前往大雪山國家森林遊樂區的必經道路，興建至今逾60年，為維護通行安全，定期檢測隧道狀態，這次邀請專業廠商辦理襯砌微變位監測、襯砌紅外線攝影、裂縫板檢測、敲擊回音檢測及透地雷達檢測等五項監（檢）測作業。

部分工項需在隧道內進行攝影、量測及檢測，並搭配高空作業車操作，因此隧道將暫時無法開放車輛及人員通行。如檢測提前完成，將提早撤除交通管制並恢復一般號誌管制方式。