七彩水柱配上煙火秀 南投埔里鯉魚潭化身大型露天舞台

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投溫泉季首場晚會在鯉魚潭登場，水舞與煙火點亮夜空，吸引大批遊客駐足。圖／南投縣政府提供
2025南投溫泉季首場主題活動「埔里溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」，今天在埔里鯉魚潭風景區登場。活動結合「南投健行節」鯉魚潭環潭步道健行，為斥資近7000萬元整修完成的鯉魚潭風景區揭幕，吸引大批遊客湧入，白天健行、夜晚賞歌，讓景區熱鬧不已。

鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程總經費新台幣6950餘萬元，其中交通部觀光署補助3937.5萬元，縣府自籌3012.5萬元，整建長達2公里的環潭步道鋪面，並翻新鯉魚穴、龜穴、鷹穴、龍穴平台及既有廁所，增設多功能商店、低照度LED照明與植栽美化，同步啟用的水舞設施，為活動晚會增添絢爛光影。

南投縣觀光處長陳志賢表示，感謝中央補助，讓鯉魚潭環境煥然一新，迎來南投溫泉季第一場盛會。白天的健行活動主打低碳運動觀光，吸引不少親子家庭參與；午後轉場「溫泉之聲水漾歌唱大賽」，藝人王品澔擔任首屆大使，資深音樂人周治平坐鎮主評審，兩人更在舞台上高歌一曲，掀起觀眾歡呼。

除了比賽，現場還安排喜裂克原民文化藝術團、A+Dance街舞團、暨大火舞表演藝術社輪番上陣，熱力四射。晚間的決賽將活動氣氛推向最高點，觀眾隨著選手歌聲搖擺應和，鯉魚潭畔燈光閃爍，彷彿化身大型露天演唱會。壓軸登場的水舞結合絢麗焰火，水柱隨樂聲舞動，火花在夜空綻放，映照潭面，讓民眾紛紛拿出手機記錄，現場驚呼聲不斷。

埔里鎮長廖志城、縣議員林芳伃、陳宜君等人皆到場共襄盛舉。陳志賢說，今年溫泉季規劃三場特色活動，除埔里溫泉外，10月18日將在信義鄉舉辦「玉山戀‧東埔情」東埔溫泉季，11月1日壓軸登場的是「北港溪溫泉嘉年華」，當日入園免門票。

近期南投大型觀光活動接連登場，包括日月潭國際萬人泳渡、南投世界茶業博覽會、南投星空季及國慶焰火，都將與溫泉季相互輝映。縣府呼籲全國遊客把握秋日好時光，到南投健行、賞景、泡湯，體驗最熱情的溫泉之旅。

南投溫泉季在埔里鯉魚潭登場，晚間水舞結合煙火表演，絢爛光影映照潭面，吸引遊客驚呼連連。圖／南投縣政府提供
南投溫泉季首場晚會在鯉魚潭登場，水舞與煙火點亮夜空，吸引大批遊客駐足。圖／南投縣政府提供
七彩水柱隨音樂舞動，焰火綻放夜空，鯉魚潭成為南投最炫麗的舞台。圖／南投縣政府提供
南投溫泉季結合原住民舞蹈表演，讓旅客在泡湯之外，也能深度體驗南投多元風貌。圖／南投縣政府提供
潭面映照光影，煙火與水舞交織如夢，為南投溫泉季留下最絢爛的夜。圖／南投縣政府提供
埔里 溫泉季 南投縣

