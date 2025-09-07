觀高山屋確保營運永續 訂收費標準

歷經兩年興建的觀高山屋，今年4月1日起試營運，環境和服務品質獲得山友高度肯定。玉山國家公園管理處近日公布收費標準，規畫平日每人每宿800元、假日1200元，並廣邀各界提供意見。

觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里處，海拔2575公尺，是南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線及八大秀線的重要宿營點。

由於地處長程縱走路線樞紐，落成以來成為山友關注焦點。

玉管處指出，山屋興建與營運涉及興建成本、管理人力與行政業務支出，以及設施、生態廁所與步道維護等費用。經綜合成本分析後，訂出收費標準，以確保營運永續。

觀高山屋內部床位增設軟墊與隔板，提升睡眠舒適度與隱蔽性；乾溼分離設計讓空間保持整潔；同時提供USB等充電設備，走廊掛設登山路線地圖，提供登山資訊。玉管處並依據山友意見，增設生態廁所燈具、室外洗手台、階梯反光條、換鞋區座椅，甚至加強迷途搜尋與救援能力，讓山友有更佳體驗。

「百岳山屋維護不易，使用者付費很合理。」有山友對收費方案表示支持，並建議其他山屋也應比照辦理，也有人提出應設置露營區，以分散住宿需求。

玉管處表示，目前山屋提供28個床位，未來將逐步增加至42床，已可滿足3條長程縱走及八大秀沿線其他山屋的承接需求。若未來確有需求，且不影響環境生態，才會研議在適當地點設置營位。