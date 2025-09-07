聽新聞
10大肇事路口無科技執法 彰縣：爭取經費建置
彰化縣警察局3年建置56處科技執法設備，彰化縣審計室卻發現，縣內10大易肇事路口都未建置，車禍及傷亡數近3年居高不下，每年都有300多人死傷。縣警局表示，持續爭取經費建置科技執法設備。
彰化縣審計室指出，彰化縣10大易肇事路口有9處在彰化市、1處在員林市，彰化縣警方卻未設置科技執法設備，改以加強取締違規及提高見警率等措施取代，但交通事故居高不下，2022年265件造成338人傷亡、2023年220件造成304人傷亡、2024年239件造成315人傷亡。
審計室建議警方，持續建置科技執法設備，以遏止交通違規及防制交通事故，並評估易肇事路口規畫裝設科技執法設置的可行性，研析科技執法設備相關數據資料，掌握舉發案件的精確度。
縣警局表示，警方將持續滾動式檢討分析肇事原因，希望明年爭取經費建置，並針對肇事熱時、熱點精準執法，並做好交通宣導，同時配合路權單位加強交通工程改善，期能降低事故發生。
警方人員指出，目前科技執法設備主要針對超速、闖紅燈取締，且各易肇事路口違規樣態不一，像彰化市大埔路與中興路口未設號置，科技執法即無用武之地，另易肇事路口第一名多年的彰化市中山路二段、孔門路及東民街口，則是沒有腹地可供裝置，必須因地制宜。
