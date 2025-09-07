聽新聞
其人其事／徐彬勝自幼受扶助 回家扶報恩

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
北台中家扶中心扶幼委員會主委徐彬勝（中），鼓勵受扶助學生，將來有能力也要回饋社會。記者游振昇／攝影
北台中家扶中心扶幼委員會主委徐彬勝幼年時，家裡窮到三餐不繼，連醬油都買不起，幸好家扶及時介入幫助克服困境，他事業有成後，以實際行動投入家扶，讓更多弱勢家庭學生獲得扶助，將來再回饋社會，形成善的循環。

徐彬勝6歲時，走路一跛一跛，父母親詢遍了大小醫院都無法治好，但始終不放棄，1981年時，父親加完班要趕回家帶他看一位名醫，途中遇車禍離世，留下母親及7歲的徐彬勝和3歲妹妹，家裡窮到三餐不繼。

1984年2月，徐家接受家扶中心的扶助，直到徐彬勝就讀台中高工時，母親認為他利用時間打工賺錢，已可減輕家庭經濟負擔，應將扶助機會讓給更需要幫助的兒童，1995年3月停扶自立，徐家接受家扶扶助近10年。

徐彬勝常與人分享一則故事，當年與他同獲自立青年的一名學生，從小喜歡畫畫，但學畫需要花很多錢，因此學習之路不順利，大學畢業要到法國學畫時，一直沒有經費，認養人告訴青年不用擔心費用，還一路鼓勵。

徐彬勝說，二年後，這名青年畫家學成回國要找認養人，但都找不到，辦畫展時，認養人只是到場簽名就離開，仍無緣相見。直到畫家出席一次自立青年表揚活動時，主持人問說是否想見到認養人時，畫家說真的很想見，幾分鐘後認養人出現。

徐彬勝說，認養人現身後，畫家立刻要妻子與孩子上台，還說「他就是我們家的恩人，如果不是他，爸爸不會成為畫家」，畫家還連聲說「謝謝家扶」。徐彬勝回憶當時溫馨畫面，台下很多人感動落淚，他至今難忘。

認養 畫家 家扶中心 弱勢家庭

