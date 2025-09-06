台中萬和宮今晚中元普渡 2456普桌熱鬧壯觀 逾半捐做公益

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市萬和宮中元普度，場面莊嚴、熱鬧。圖／萬和宮提供
台中市萬和宮今晚舉辦慶讚中元普渡法會開香儀式，今年現場普桌多達2456桌，吸引信眾大排長龍參香祈福，場面莊嚴、熱鬧，今年有1504桌的信眾代辦普桌供品不領回，將轉送社福慈善機構。

慶讚中元普渡是萬和宮年度重要法會之一，萬和宮董事長蕭清杰昨深夜子時偕同董監事，由彰化朝天堂坐座師普銓法師（曾國安）率領祭拜揭開序幕，今早7時，誦經團誦經祈福，上午9時，普銓法師率廟方人員至鄰近廟宇「獻外敬」，邀請各廟眾神、法界眾生，到萬和宮參加普渡法會。

萬和宮今年接受信眾委託代辦普桌2076份，全聯和美德美分公司捐獻4份、佳儀國際贊普2000公斤、大展營造120公斤、李權紘300公斤，以及賴珈藏30公斤白米，林宗源贊普100箱關廟麵，加上其他信眾自備376份供品，擺滿廟埕，相當壯觀，較去年增加282份。

今晚六時，蕭清杰及董監事，偕同台中市消防局長孫福佑、台北市勞動局長王秋冬，在地的南屯區長林秋萬、市議員劉士州、朱暖英、吳佩芸以及信眾在正殿舉行普渡祈安法會開香儀式，祈求保佑風調雨順、國泰民安。

每年參加普渡法會的邑陞營造總經理王裕昌夫婦今年也到場，與信眾手持清香，由廟方工作人員引導，耐心排隊參香，井然有序，虔誠心情寫在臉上；長龍般的隊伍，燈光襯托下的夜色，格外絢麗、溫馨、感人。

台中市萬和宮今晚舉辦中元普度法會開香儀式，吸引信眾大排長龍參香祈福。圖／萬和宮提供
