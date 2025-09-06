曾窮到吃不起西瓜被羞辱…窮孩子今成住持行善41年 捐逾億元不間斷

曾被嘲笑窮到吃不起西瓜的孩子長大了！彰化縣二林鎮天人宮住持胡建雄以愛心替代怨恨，一連41年把中元普渡供品和捐款，捐給彰、雲兩縣的家扶中心受扶助家庭，彰化家扶主任王震光帶領幹部和志工前往致謝。

彰化家扶今收到176桌普度供品、80組水果籃和5400公斤白米及扶助金10萬元，胡建雄當下告訴王震光，有生之年會持續行善，會行腳到台灣許多地方，走到哪裡就幫助到那裡，發揚天人宮濟公師父的慈悲及愛心。

胡建雄幼年家貧，常被嘲笑是窮孩子吃不起好食物、買不起好用品，他曾餓到沒東西吃，喝水果腹，也曾被別家孩子面當炫耀「西瓜真好吃，你家窮吃不起。」對方還咬幾口西瓜故意丟在地上要讓胡建雄撿拾「吃剩的」。

「沒忘記那些羞辱，但是我不願報復。」胡建雄說，接受教育讓他理性，濟公師父感化讓他學會慈悲和關懷，他到天人宮之後決定把十方信眾的愛心迴向社會弱勢族群，代表性的就是每年普度供品、水果、捐款轉贈給彰、雲兩縣家扶中心，交到貧困家庭和孩子的手上，讓弱勢者感受社會溫暖。

彰化家扶主任王震光不是道教信徒，今趕往參加二林天人宮中元普度開香儀式，送上感謝狀和受扶助兒少製作的大型感謝卡。王震光說，經濟景氣影響廟務營運，胡建雄仍鼓勵信眾效法濟公活佛濟世慈悲心，發揚「普渡為善、敬天憫人」精神，這些年二林天人宮行善腳步遍及彰、投、雲、台南和高雄等縣市，物資和捐款逾億元，給彰化家扶的捐款超過4000萬元。

胡建雄表示，今年不少企業主因美國關稅問題，下修營運計畫應變調整，贊助普度經費明顯減少許多，但二林天人宮主委魏志霖與來自全國信徒齊心努力，達成協助彰化家扶目的，期待更多宮廟和民眾對扶助弱勢共襄盛舉。